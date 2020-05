Renuncia la cabeza detrás de la estrategia contra la pandemia en Brasil

En la imagen, el exsecretario de Vigilancia Sanitaria de Brasil, Wanderson de Oliveira. EFE/Joédson Alves/Archivo

Río de Janeiro, 24 (EFE).- El Secretario de Vigilancia del ministerio de Salud, Wanderson Oliveira, considerado como la cabeza que formuló la política de combate a la pandemia del coronavirus en Brasil, dejará la cartera a partir de este lunes, confirmaron fuentes oficiales.

Con su salida, el epidemiólogo, un firme defensor del aislamiento social para combatir al COVID-19, hará efectiva la renuncia que ya había anunciado en abril, días antes de que el presidente Jair Bolsonaro retirara del cargo al exministro Luiz Henrique Mandetta, de quien fuera su mano derecha.

Oliveira trabajó durante 15 años en el ministerio y fue el principal estratega de la política para combatir el COVID-19 durante la administración de Mandetta.

Junto con el entonces ministro, fue responsable del monitoreo diario de la pandemia y de orientar a todas las regiones y municipios del país, y a la población en general.

Cuando las tensiones con el presidente Bolsonaro, por las diferencias en la gestión para enfrentar el coronavirus hacían evidente la salida de Mandetta, Oliveira renunció, pero el entonces ministro le pidió permanecer en el cargo.

Mandetta, que también defendía la cuarentena como estrategia para combatir la pandemia, fue retirado días después del ministerio por Bolsonaro, un incrédulo de las consecuencias del coronavirus que insiste en flexibilizar el aislamiento para que la gente salga a la calle a trabajar porque "Brasil no puede parar" por culpa de una "gripita".

Oliveira, sin embargo, permaneció en la cartera de Salud para ayudar al entrante Nelson Tiech en el empalme, pero este no alcanzó a durar un mes al frente del ministerio de Salud y el pasado 15 de mayo.

Doctor en epidemiología por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS), Oliveira coordinó la respuesta nacional a la pandemia del zika.

Con más de 20 años de experiencia ha trabajado en el ministerio de Defensa y en la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), el principal centro de investigación científica de Latinoamérica.