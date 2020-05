Normalidad durante las primeras horas de votación en Surinam

Las elecciones están siendo supervisadas por equipos de la Comunidad del Caribe (Caricom) y la Organización de Estados Americanos (OEA), además de Estados Unidos, Brasil, Venezuela y Francia a través de sus embajadas en Paramaribo. EFE/Orlando Barría/Archivo

San Juan, 25 may (EFE).- La jornada de elecciones en Surinam transcurre con normalidad durante las primeras horas de la votación de unos comicios con resultado incierto en las que el presidente, Dési Bouterse, tratara de repetir victoria en una jornada condicionada por las medidas de sanitarias a causa del COVID-19.

Los 383.000 electores en Surinam acuden desde las 7.00 hora local (10.00 GMT) a los 623 colegios electorales repartidos por los cerca de 160.000 kilómetros cuadrados de este país sudamericano de poco más de medio millón de habitantes que en 1975 consiguió su independencia de los Países Bajos.

El cierre de los colegios, repartidos en diez distritos electorales, está previsto para 12 horas después y no se conoce cuándo podrán tenerse los resultados de estos comicios, que durante las primeras horas registraron ligeros retrasos en la apertura de algunos colegios debido a los protocolos a causa del COVID-19 establecidos para garantizar la seguridad de los votantes.

SUPERVISADAS POR CARICOM Y LA OEA

Las elecciones están siendo supervisadas por equipos de la Comunidad del Caribe (Caricom) y la Organización de Estados Americanos (OEA), además de Estados Unidos, Brasil, Venezuela y Francia a través de sus embajadas en Paramaribo.

El ministro del Interior, Mike Noersalim, dijo que los observadores internacionales tendrán acceso a todos los colegios electorales.

La campaña electoral se vio empañada por la muerte de Ileen Sandaal, una candidata de la oposición, quien falleció el sábado por la noche como resultado de un accidente de circulación en el distrito de Pará.

Las novenas elecciones desde que el país logró la independencia de los Países Bajos en 1976 tienen como principal candidato a la victoria al presidente, Desi Bouterse, quien tiene como rival más destacado a Chan Santokhi, líder del Partido Unido de la Reforma (VHP).

Santokhi se desempeñó como ministro de justicia entre 2005 y 2010 y se postuló como candidato presidencial en las últimas dos elecciones generales, perdiendo ante Bouterse en ambas ocasiones.

EL PARTIDO GOBERNANTE RECHAZA LAS ENCUESTAS

El Partido Nacional Democrático (NDP) de Bouterse rechazó las encuestas del pasado viernes que indicaban que la formación gobernante sería derrotado en las elecciones.

En los comicios de 2015, el NDP consiguió 27 de los 51 escaños en juego de la Asamblea Nacional.

Bouterse se presenta a las elecciones de su país por tercera vez, aunque en febrero de 1980 encabezó un golpe de Estado, conocido como la "Revolución de los Sargentos", que derrocó el Gobierno de Henck Arron y le situó como "hombre fuerte" del país.

Bouterse fue elegido presidente de Surinam en 2010, cuando aprobó una ley de amnistía para los hechos en los que se vio envuelto en 1980 que sería declarada finalmente inconstitucional.

Después de que fuera reelegido en 2015 ordenó a la Fiscalía del país sudamericano la interrupción del proceso en nombre de la seguridad nacional, medida también rechazada por la Justicia por tratarse de un proceso ya en marcha.

CONCURREN 17 PARTIDOS

Para estas elecciones concurren 17 partidos para arrebatarle el poder al NDP, pero a diferencia de las elecciones de 2015, cuando la oposición formó coaliciones, esto no sucedió en estos comicios.

De los 17 partidos de la oposición, los principales son el VHP, Partido Nacional de Surinam (NPS) y la alianza la alianza opositora Pertjajah Luhur.

Las elecciones se llevan a cabo a pesar de la crisis del COVID-19 y sus restricciones, ya que la Constitución de Surinam sólo permite el aplazamiento en caso de guerra u otras circunstancias extraordinarias, lo que no fue considerado para el coronavirus.

Los partidos políticos han criticado la disposición introducida para hoy de que los presidentes de mesas electorales puedan suspender la votación en vista de las circunstancias que podrían surgir en relación con el coronavirus que en el país ya deja solo 11 casos y un fallecido, según el conteo de la estadounidense Universidad Johns Hopkins.

Algunos de los temas que los partidos discutieron durante la campaña para las elecciones fueron el censo electoral, la situación de la economía y la energía, entre otros.