Nadal confiesa que se siente “muy contento de volver a jugar tenis”

El español Rafael Nadal. EFE/David Guzmán/Archivo

Palma, 25 may (EFE).- El tenista español Rafael Nadal se ha declarado este lunes “muy contento de volver a jugar tenis” en el inicio de la Fase 2 de desescalada en Mallorca y tras dos meses de confinamiento por la pandemia del coronavirus.

En un vídeo difundido por la Rafa Nadal Academy by Movistar, el mallorquín, número dos del mundo, aparece en las distintas fases de una sesión de entrenamiento peloteando con su entrenador Carlos Moyá en la pista central de su academia en Manacor.

Nadal pega golpes con su derecha, su revés, tanto planos como cortados exhibiendo su particular estilo que le ha llevado a ser reconocido como uno de los más grandes tenistas de la historia de este deporte.

El ganador de 19 títulos de Grand Slams, asimismo, admite en la grabación de se siente “feliz” de que los alumnos de su academia hayan vuelto a realizar entrenamientos grupales, que se desarrollan “siempre con la distancia de seguridad, sin contacto físico y con el resto de medidas de higiene obligatorias”, subraya un comunicado.

Nadal jugó su último partido oficial en el circuito el pasado 1 de marzo cuando se impuso al estadounidense Taylor Fritz por 6-3 y 6-2 en la final del Abierto de Acapulco.

El inicio de la crisis sanitaria por la COVID-19 le sorprendió preparado su participación en el Torneo Indian Wells de California, primer Master 1000 de la temporada.

Por otra parte, tras 70 días de estricto confinamiento dentro de las instalaciones, los jugadores de la academia de Nadal pudieron salir por primera vez este fin de semana para realizar actividades al aire libre organizadas por el Consell de Mallorca dentro del programa «Deporte para todos».

Esas actividades incluyeron senderismo, marcha nórdica, bicicleta de montaña, piragua y surf de remo en grupos de 10 personas y con monitores encargados de garantizar el cumplimiento de las normas preventivas sanitarias "en cada momento”, remarca la nota de prensa.