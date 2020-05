Mascarillas y moda, una alianza que se consolida

La modelo Jessica Hart con una de las nuevas mascarillas lanzadas por Louis Vuitton. EFE/ Instagram

Madrid, 25 may (EFE).- La nueva normalidad se abre paso y con ella las mascarillas, convertidas en un accesorio indispensable en el día a día, además ser un complemento en el que diseñadores y firmas del momento vuelcan su creatividad con piezas que ya lucen diseñadores, actrices, cantantes y modelos.

La mascarilla ya es, oficialmente, un accesorio obligatorio en el día a día, y es también el último bastión de la moda, en el que creadores de firmas internacionales elaboran todo tipo de diseños que van desde simples estampados a piezas de lo más elaboradas.

Mientras que algunas celebridades como las actrices Gwyneth Paltrow o Úrsula Corberó, así como las modelos Naomi Campbell, Bella Hadid y Blanca Padilla optan por lucir mascarillas lisas de filtro recambiable, las firmas de moda ponen sus propuestas sobre la mesa, por las que algunas celebridades ya se decantan.

Jean Paul Gaultier demostraba esta semana que protección y estética pueden ir de la mano, lanzando su particular diseño de mascarilla, compuesto por sus icónicas líneas marineras en blanco y azul con unos labios rojos estampados. El “enfant terrible” de la moda subía a Instagram una foto luciendo su creación.

“Protégete y recréate”, escribía en el pie de la fotografía, parte de una carpeta en la que mostraba otro modelo realizado en apliqués rojos y un tercer modelo con flecos, pedrería y estampaciones. Desde estampados a mascarillas realizadas con plumas o cuero, Gaultier deja claro mediante sus propias palabras que las mascarillas pueden ser “obras de arte exclusivas de un solo uso”.

También en la alta costura lanzan sus modelos firmas como Off White o Fendi, con una mascarilla estampada en su logo corporativo. Louis Vuitton se suma a la tendencia mediante su mítico estampado “monogram” en colores corporativos en una mascarilla que ha lucido la modelo Jessica Hart.

La cantante Billie Eilish también se ha jugado todo al monogram, luciendo una mascarilla Gucci de encaje negro y apliqués verdes, a conjunto con su cabello, eso si, un modelo puramente estético, a menos que se complemente con un filtro.

Y con sello español y un estampado inequívoco, Agatha Ruiz de la Prada se suma a la tendencia, fabricando con Lidl tres modelos diferentes que se pondrán a la venta a partir de julio, cuyos fondos irán destinados a la ONG Save the Children.

Diseñadores españoles que también se han sumado a la tendencia son, entre otros, Eduardo Navarrete, cuyas mascarillas siguen la línea de estampación de una de sus últimas colecciones en colores vibrantes y con estampados de su rostro. También la diseñadora Esther Noriega, que trabaja en incorporar algunos modelos de mascarillas como complementos de su próxima colección en pasarela.

Cherry Massia, firma emergente común en la pasarela Samsung EGO de la Mercedes-Benz Fahsion Week Madrid, cedió el protagonismo a las mascarillas como accesorio indispensable hace dos colecciones, elaborando modelos urbanos a partir de diferentes materiales que fueron “una premonición” y que, hoy en día, están agotados en su página web.

Y no solo de grandes firmas de moda nacen los diseños más genuinos de mascarillas, sino que series televisivas, personajes de ficción o películas inspiran los modelos más novedosos, como es el caso de las lanzadas por la artista Stefanie Hook, que ha elaborado una mascarilla de barrera que deja boaquiabiertos a los fans de Harry Potter.

Se trata de una mascarilla negra que, al respirar, cambia sus colores mostrando un dibujo del “mapa merodeador” de Harry Potter, en una estampación que cuenta con todo lujo de detalles y que se ha vuelto uno de los modelos más virales en redes sociales como Tik-Tok durante las últimas semanas.

“Necesitamos mascarillas que humanicen, que no nos hagan parecer un modelo en serie”, desgranaba la diseñadora Pilar Dalbat a través de un vídeo directo en Instagram, resaltando la importancia de la diferenciación mediante la personalización de mascarillas, convirtiéndolas en el accesorio de moda del momento, y también en el más necesario.

María Muñoz