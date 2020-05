Mañanera AMLO: México podría perder 400,000 empleos en mayo

(Bloomberg) -- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México probablemente perderá un millón de empleos debido a la crisis del coronavirus, pero esas pérdidas comenzarán a disminuir con la reapertura de la economía. México perdió medio millón de empleos en abril.

“Para mayo calculamos que la pérdida (de empleos) va a disminuir a 400,000”, dijo López Obrador. “Y a partir de junio va a seguir disminuyendo y vamos a empezar la recuperación”

El presidente se ha comprometido a crear 2 millones de empleos este año y dijo que espera que la economía se recupere para fin de año.

La licitación del quinto tramo del Tren Maya, de Cancún a Tulum, se realizará en junio: López Obrador

Las remesas en abril no alcanzarán el récord histórico de remesas que México recibió en marzo, dijo López Obrador. Estima que las remesas para abril podrían ascender a 3,000 millones de dólares Remesas en México alcanzan récord en marzo por covid-19: Gráfico

La recaudación de impuestos aumentó en 100,000 millones de pesos de enero a mayo en comparación con el mismo período del año pasado, a pesar de la crisis de coronavirus, dijo López Obrador

El peso mexicano ha comenzado a fortalecerse frente al dólar. “La semana pasada cerró a 23 pesos y yo espero que se mantenga así o incluso baje”: AMLO

López Obrador hizo un llamado a que no relajen las medidas de salud, pero dijo que México está cerca de superar la crisis NOTA del 22 de mayo: México registra segundo aumento récord de muertes por virus esta semana (1)



