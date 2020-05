Los Nacionales de Washington honran al pelotero venezolano Gerardo Parra

Washington Nationals center fielder Gerardo Parra. EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo

Washington, 25 may (EFE).- Los Nacionales de Washington, campeones de la Serie Mundial de 2019, honraron al jardinero venezolano Gerardo Parra al poner un 'Baby Shark' en la parte interior de sus anillos de monarcas del Clásico de Otoño.

El domingo la novena de Washington dio a conocer su anillo de la Serie Mundial 2019 obtenido tras superar por 4-3 a los Astros de Houston.

Cada anillo personalizado presenta 55 rubíes rojos genuinos, 32 zafiros, 170 diamantes redondos y 23.2 quilates de piedras preciosas genuinas, además de un tiburón bebé.

El tiburón fue en honor a Parra, quien comenzó la temporada pasada con los Gigantes de San Francisco, pero la terminó con los Nacionales.

La novena de Washington hizo famosa la canción del 'Baby Shark', que la usaba como himno del equipo, y puso su figura en el interior del anillo porque el venezolano quiso usarla cada vez que salía rumbo a la caja de bateo.

De acuerdo con un reporte de cadena de televisión NBC Sports Washington, Parra estaba pasando por una mala racha de bateo y quería cambiar la canción cuando le tocaba su turno.

Inicialmente no quería el 'Baby Shark', que seguía sonando por teléfono ya que su hija de dos años lo escuchaba continuamente cuando usaba el móvil de su padre.

"Es que cada vez que quiero quitar la canción, cada vez que la cambio, vuelve a sonar", dijo Parra a ese medio de comunicación.

"Llegó el momento en que dije, no, ya no quiero oír el 'Baby Shark'. Yo lo cambio, pero cada vez vuelve a sonar, cada que suena mi teléfono, ahí viene 'Baby Shark', es la canción de mi bebé".

Incluso cada vez que salía a batear, los aficionados de los Nacionales en las gradas se levantaban y al ritmo de la canción movían sus brazos extendidos simulando las quijadas de un tiburón abriendo y cerrando la boca.

Parra firmó un contrato de ligas menores con los Gigantes en febrero del 2019, pero jugó en sólo 30 partidos antes de ser dado e baja.

Poco sabía Parra, de 33 años, que su próxima parada lo llevaría a ganar un anillo de la Serie Mundial, pero mucho menos que la canción 'Baby Shark', que no quería escuchar, terminara inmortalizada en el anillo de la Serie Mundial 2019 gracias a su presencia con los campeones.