La "Space Coast" sueña con el resurgir del entusiasmo por el espacio

Fotografía cedida por la oficina de turismo de la "Space Coast" donde se aprecia una vista nocturna del lanzamiento de un cohete cerca de la Torre de Exploración 2 en Cocoa Beach, Florida, desde donde se aconseja presenciar el miércoles 27 de mayo el lanzamiento del cohete Falcon 9 de SpaceX, debido a las precauciones por el coronavirus.

Miami, 25 may (EFE).- En julio de 1969 alrededor de un millón de personas se congregaron en Cabo Cañaveral y sus alrededores para presenciar el lanzamiento del Apolo 11. El hombre pisó por primera vez la Luna y el turismo alcanzó su apogeo en la "Space Coast" de Florida, que ahora acaricia la posibilidad de revivir aquellos buenos tiempos.

Si el clima lo permite, el miércoles 27 de mayo un cohete Falcon 9 de SpaceX, despegará del Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral (costa este de Florida) con la cápsula Dragon Crew, a bordo de la cual dos astronautas de la NASA, Bob Behnken y Doug Hurley, viajarán hasta la estación Espacial Internacional (EEI).

La misión Demo-2 será el primer viaje espacial con astronautas desde suelo estadounidense desde que en 2011 la NASA canceló el programa de transbordadores y también el primero tripulado de una compañía privada, la californiana SpaceX del visionario Elon Musk.

SpaceX participa en un programa de la NASA para hacer que el hombre regrese a la Luna en 2024 y llegue por primera vez a Marte en 2030. Es el llamado programa Artemisa, que tiene también fines comerciales.

Según se ha informado, el presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence tienen previsto presenciar el lanzamiento del Falcon 9 desde Cabo Cañaveral, una señal de la importancia que EE.UU. confiere a este esfuerzo por reconquistar el liderazgo en el espacio.

EL ESPECTÁCULO DE LOS LANZAMIENTOS

Sin embargo, debido a la pandemia del COVID-19, las puertas del Centro de Visitantes del Kennedy Space Center no estarán abiertas para un público que siempre se ha sentido atraído por el grandioso espectáculo de los cohetes ascendiendo al espacio.

Quienes deseen ser testigos de lo que se considera un hito en la carrera espacial han sido invitados a hacerlo desde las playas cercanas, siempre que eviten las aglomeraciones.

Las grandes concentraciones en los alrededores del Centro Espacial Kennedy, que se inauguró en 1961, caracterizaron los inicios de la carrera espacial, pero ninguna fue como la que se produjo con motivo del despegue del Apolo 11, que llevó a Buzz Aldrin y Neil Amstrong a la Luna en 1969.

Según dice a Efe el director ejecutivo de la oficina de turismo de la "Space Coast", Peter Cranis, antes de la pandemia se estimaba que el lanzamiento de este miércoles podía atraer a medio millón de personas hasta esta zona de Florida.

"No creo que llegaremos a esa cifra de medio millón (...), pero estamos escuchando muchas cosas positivas durante los últimas semanas y muchos de los hoteles nos han indicado que están llenos", reseñó.

UNA NUEVA ERA

Pese a ello, Cranis, dice a Efe que este "es un momento de orgullo para los estadounidenses", ya que "marcará una nueva era" en la carrera espacial y fomentará "el crecimiento de la industria" al igual que ocurrió en el siglo XX.

"Los próximos veinte años en el mundo del espacio van a ser increíbles y nosotros seremos parte de ello", añadió.

La carrera espacial durante la "Guerra fría" transformó Florida para siempre y trasladó a miles de trabajadores a los alrededores de Cabo Cañaveral para dedicarse a la industria aeronáutica, y, junto con ellos, surgió una nueva forma de ocio: el turismo espacial.

Con el tiempo una franja de 115 kilómetros del litoral atlántico floridano, con Cabo Cañaveral incluido, pasó a conocerse como la "Costa del Espacio".

"Echando la vista atrás, obviamente las misiones del Apolo fueron increíblemente importantes en términos de desarrollo de infraestructura, trabajos, y ciertamente fueron clave para que este área, que era muy pequeña por aquel entonces, creciera", dijo Cranis.

Cuando Estados Unidos canceló su programa de transbordadores en 2011 la NASA se vio obligada a enviar a sus astronautas al espacio desde Rusia y la afluencia de turistas a la zona sufrió "una disminución considerable".

Sin embargo, Cranis explicó que desde 2014 se "ha visto un crecimiento increíble" gracias a la llegada de compañías privadas como SpaceX y los contratos gubernamentales del Programa Artemis.

LOS EFECTOS DEL COVID-19

La crisis sanitaria por el nuevo coronavirus ha afectado severamente a todo el país, pero especialmente a Florida, que el año pasado recibió más de 130 millones de turistas, la mayoría estadounidenses, según datos oficiales.

Cranis reconoce que la industria turística "ha sido gravemente dañada por la pandemia" y calcula que los ingresos de la Space Coast van a reducirse en 1.000 millones de dólares este año.

"No sé qué pasará con la pandemia y probablemente nos costará unos años recuperarnos al mismo nivel, pero volveremos", aseveró.

El administrador de la NASA, Jim Bridenstine, ha recomendado a los amantes de la carrera espacial que vean el despegue del Falcon 9 desde sus hogares para evitar aglomeraciones, pero, después del confinamiento por el COVID-19, la gente busca las actividades las aire libre y el espacio tiene un público fiel.

Cranis recomienda no situarse en la carretera que conduce al centro de lanzamiento, como en otras ocasiones, sino ir a la playa, porque "hay mucho más espacio y puedes mantener la distancia de seguridad y proteger a tu familia".

"Al final esto es Estados Unidos y la gente tiene la libertad para hacer lo que quiera. El alguacil ha dicho que no va a impedir a nadie ver el despegue y quiere que se haga de la forma más segura posible", concluyó Cranis.

Alberto Carreiro