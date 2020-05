La puertorriqueña Mónica Puig volverá a las canchas el 23 de junio

En la imagen, la tenista puertorriqueña Mónica Puig. EFE/Erik S. Lesser/Archivo

San Juan, 25 may (EFE).- La tenista puertorriqueña Mónica Puig volverá a las canchas el próximo 23 de junio en Charleston, Estados Unidos, donde disputará sin público en las gradas una competición que contará con 16 jugadoras de la Asociación de Tenis de Mujeres (WTA, en inglés).

Puig, medalla de oro en las Olimpiadas de 2016 en Río de Janeiro, anunció este lunes su esperado retorno a través de su cuenta en la red social de Instagram en el torneo Credit One Bank Invitational en el que la acompañarán Sloane Stephens, Bianca Andreescu, Sofia Kenin y Victoria Azarenka, Madison Keys y Bethanie Mattek-Sands.

Medios estadounidenses informan de que el torneo significará la vuelta del tenis profesional desde que a mediados del pasado mes de marzo la pandemia de la COVID-19 provocara un obligado parón en el mundo deportivo.

El torneo en el que participará Puig incluirá 16 partidos de sencillos y ocho de dobles, aunque todavía no se conocen detalles del formato de la competición.

"¡Estamos de vuelta! El 23 de junio vuelve el tenis: THE 2020 (RE) OPEN TOUR #PicaPower", señala Puig en su cuenta de Instagram sobre la vuelta a las canchas.

Medios locales señalan que el torneo se transmitirá por el Tennis Channel y la mitad de las ganancias serán donadas a los trabajadores de salud del Medical University de Carolina del Sur.

Puig dejó las canchas temporalmente en octubre pasado y en diciembre se sometió a una operación del codo derecho con el objetivo de en marzo.

Puig es actualmente número 90 en la clasificación mundial de la WTA.