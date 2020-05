La presidenta de Bolivia cita la salud y la economía como prioridad, sin aludir a las elecciones

En la imagen la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ofrece una rueda de prensa. EFE/ Luis Ángel Reglero/Archivo

La Paz, 25 may (EFE).- La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, destacó este lunes la salud y la economía como sus prioridades, ante la emergencia por el coronavirus, sin aludir a las elecciones pendientes en el país.

Áñez dio un mensaje televisado con motivo del 211 aniversario del levantamiento en la región boliviana de Chuquisaca contra la colonia española, conocido como el Primer Grito Libertario de América.

El mensaje reiteró como prioridad la salud, para combatir la COVID-19, que hasta ahora deja 250 fallecidos y 6.263 casos positivos en el país.

Además de la economía, pues a partir del próximo 1 de junio, cuando se espera que se levante la cuarentena, está previsto impulsar una serie de planes gubernamentales para salir de la "crisis económica" derivada de la situación por el coronavirus, subrayó.

"La falta de plata, la falta de trabajo y en algunos hogares la falta de comida", son consecuencias de esta crisis, señaló.

La mandataria transitoria expresó su pesar por "cosas que no han salido de la mejor manera", durante el estado de emergencia sanitaria declarado en el país desde el pasado 22 de marzo.

Al igual que su compromiso para corregir errores y luchar contra la corrupción, aunque no citó expresamente el caso por el que un exministro tiene decretada prisión preventiva, por la compra supuestamente con sobreprecio en España de unos respiradores para enfermos de COVID-19, en el mayor escándalo en los seis meses que lleva en el poder de forma interina.

El discurso sin embargo no hizo alusión a las elecciones, que estaban previstas para el pasado 3 de mayo pero fueron aplazadas sin fecha cuando se declaró la emergencia en el país, aunque Áñez repitió que eran su prioridad cuando asumió del poder de forma transitoria el pasado noviembre.

El Parlamento boliviano, con mayoría del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, promulgó el pasado 30 de abril, en contra de la voluntad de Áñez, una ley que da noventa días de plazo máximo para ir a las unas, pero fue recurrida por el Gobierno interino y en todo caso es el órgano electoral el que debe fijar la fecha.

La prolongación de la cuarentena hasta el 31 de mayo, que conlleva restricciones para salir de casa en un país en el que mucha gente se gana la vida cada día en la calle, y la ausencia de una fecha para los comicios generan protestas en Bolivia, de las que el Ejecutivo transitorio acusa al MAS, mientras este partido las atribuye a una mala gestión y a un intento de aferrarse al poder de Jeanine Áñez.