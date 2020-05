La Clase del 2020 está a la espera de la apertura del Salón de la Fama

Pero la clase de 2020 se ha amortiguado significativamente con la muerte del exescolta Kobe Bryant (en la imagen) solo unas semanas después de esa conferencia telefónica. EFE/Mike Nelson/Archivo

Houston (EE.UU.), 24 may (EFE).- El comité del Salón de la Fama de Naismith Memorial se reunió a principios de enero para discutir lo que se esperaba que fuera la clase más ilustre desde que Michael Jordan, John Stockton, David Robinson y C. Vivian Stringer fueron incluidos en la clase del 2009.

Pero la clase de 2020 se ha amortiguado significativamente con la muerte del exescolta Kobe Bryant solo unas semanas después de esa conferencia telefónica.

Luego, cuando el comité del Salón de la Fama avanzaba hacia una ceremonia, el 29 de agosto, se desarrolló la pandemia del coronavirus que forzó a la cancelación de toda la actividad deportiva en Estados Unidos y el resto del mundo.

La ceremonia aún está programada para el 29 de agosto en Springfield (Massachusetts), pero hay otras dos fechas potenciales, y el Salón también decidió varios cambios para que la ceremonia sea segura y cómoda, cuando se celebre.

El CEO del Salón de la Fama, John Doleva, tiene previsto la próxima semana dar a conocer la decisión sobre si el Salón de la Fama debe mantener las fechas del 28 al 30 de agosto, que comenzará en Mohegan Sun y luego regresará a Springfield para la introducción final en el recinto sagrado del baloncesto.

El exala-pívot Kevin Garnett, el expívot Tim Duncan y la exalero Tamika Catchings se encuentran entre los de la clase del 2020.

Doleva explicó que el Salón de la Fama trasladará la ceremonia desde el Salón Sinfónico (capacidad 2.611 espectadores), que ha albergado el evento desde 2009, al Centro MassMutual (capacidad, 8.319), permitiendo a los clientes más espacio para el distanciamiento social.

Además, Doleva agregó que las fechas alternativas serían durante el fin de semana del Día de Colón, del 9 al 11 de octubre, o en la primavera del 2021.

El Salón no está considerando una ceremonia combinada para las clases de 2020 y 2021.

"Quiero dejar muy claro que tendremos un evento separado para la clase de 2020 debido a la notoriedad de esa clase y, francamente, cada clase merece su propio reconocimiento", comentó Doleva. "Hay un potencial en el calendario del próximo año que podríamos tener dos exaltaciones".

Con el plan de reapertura de seis fases del gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, el Salón de la Fama esperará hasta que quede claro que una ceremonia de agosto podría ser factible antes de tomar una decisión.

El Salón decidió trasladar su chaqueta y la entrega de premios a Mohegan Sun el 28 de agosto, y luego llevar a cabo la ceremonia en Springfield la noche siguiente. Los premios se habían celebrado anteriormente en Springfield con un evento posterior a la inducción en Mohegan Sun.

El Salón también está considerando un día comunitario el 30 de agosto donde el Salón de la Fama podría llevar a cabo clínicas y estar presente en el museo remodelado. Pero eso, como todo lo demás, está sujeto a cambios.

El Salón nunca ha tratado una situación en la que un miembro de la primera votación muriese antes de la ceremonia de inducción, como va a suceder con Bryant, quien falleció el pasado 26 de enero, junto a su hija Gianna, de 13 años, y otras siete personas más que viajaban en el mismo helicóptero, que se estrelló en las montañas cercanas a Los Ángeles.

Un cambio importante para esta ceremonia es la posibilidad de que los miembros de la familia hablen en vivo en honor de los inducidos.

No está claro si Vanessa Bryant, la viuda de Kobe, hablará en la ceremonia, pero el Salón de la Fama tendrá un representante del exjugador de Los Ángeles Lakers para hablar en su nombre.

En los últimos años, el Salón cambió su política de permitir que los miembros de la familia de los inducidos póstumos hablen en vivo en la ceremonia.

En cambio, aceptaron el premio con una presentación de vídeo grabada. Eso cambiará este año.

Sin embargo, no se ha determinado quién hablará por Bryant durante la ceremonia, aunque podría hacerlo su viuda, que ya ha expresado el interés de querer participar en la ceremonia.

El miembro del comité internacional Patrick Baumann, quien murió en el 2018, también hará que un miembro de la familia hable en su honor.

El exentrenador universitario Eddie Sutton, otro miembro de la Clase del 2020, que falleció ayer, sábado, por la noche, a la edad de 84 años, tendrá también a un miembro de la familia que probablemente acepte su introducción en su honor.

Sonia Salazar