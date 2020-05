Italia rebaja la curva con solo 300 contagios nuevos pero suma 92 muertos

EFE/EPA/EMANUELE VALERI

Roma, 25 may (EFE).- Italia sigue doblegando la curva de contagios por coronavirus y registra hoy 300 nuevos casos, la cifra más baja desde los primeros días de la emergencia, de los cuáles la mitad (148) corresponden a la región de Lombardía.

El número de casos totales desde que se detectó el virus el 21 de febrero asciende ya a 230.158, de los cuáles 141.981 ya se han curado y 32.877 han muerto.

Los fallecidos del último día son 92, casi el doble de los 50 reportados el domingo, pero ayer no se incluían muertos de Lombardía porque no se habían recibido los datos. De los 92 de hoy, 34 corresponden a esa región, la más golpeada de Italia por la epidemia.