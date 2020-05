Italia comienza a realizar 150.000 pruebas serológicas

EFE/EPA/EMANUELE PENNACCHIO

Roma, 25 may (EFE).- Italia comienza hoy a realizar 150.000 pruebas serológicas, que detectan que se hayan generado anticuerpos, para realizar un mapa de la propagación del coronavirus en el territorio nacional.

Los voluntarios de la Cruz Roja se encargarán de realizar las pruebas y Lombardía registrará el mayor número de ciudadanos contactados, con más de 30.000; seguida de Veneto (13.000); Emilia Romagna (12.000); Campania, Lacio y Sicilia (11.000); Piamonte (10.000) y luego el resto de regiones, que tienen menor número de casos.

El muestreo, realizado por el Instituto de Estadística, dividirá la población en seis grupos de edad y por región y actividad laboral.

Los ciudadanos pertenecientes a la muestra seleccionada por el Instituto de estadística (Istat) serán contactados por la Cruz Roja Italiana y decidirán si realizarla o no.

El director científico del Instituto de Enfermedades contagiosas Spallanzani de Roma, Giuseppe Ippolito, explicó que este muestreo "dará una imagen real de la situación" y que "se estima que a lo sumo se encontrará un resultado de que solo el 5 % ha sido positivo al virus en Italia, mientras que en Sicilia y Cerdeña menos del 2%".

"Esto será útil para fines epidemiológicos, no para la vida de las personas", aclaró.

Las pruebas serológicas permitirán verificar la presencia y el tipo de anticuerpos en una persona a través de una muestra de sangre, un pinchazo en un dedo, y los que sean negativos serán evaluados después de 15 días.

Para el profesor de Microbiología y Virología en la Universidad Vida-Salud del hospital San Raffaele de Milán, Roberto Burioni, "pruebas serológicas fiables son cruciales para saber cuántas personas han tenido la enfermedad" y "en segundo lugar entender si quienes se han recuperado, incluso sin haber tenido síntomas particulares, son inmunes" al virus.

Sin embargo, Buironi alertó de que aún se desconoce si las personas que han pasado el virus están totalmente inmunizadas y durante cuánto tiempo.