Guatemala vive su fin de semana con más casos de COVID-19 y suma 3.106 en total

Guatemala, 24 may (EFE).- Guatemala sumó este domingo 370 casos positivos de COVID-19, la cifra más alta en solo 24 horas por segundo día consecutivo y superó sus propios registros en un mismo fin de semana con 681 contagios, por lo que alcanzó los 3.106 en total.

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei Falla, advirtió a la población que, de seguir los casos en la tendencia actual, que sigue al alza con cientos de contagios cada jornada, se verá en la "necesidad" de "cerrar el país por 15 días, incluyendo la industria" del país.

El mandatario aseguró en su mensaje en cadena nacional de radio y televisión que su administración ha hecho "todo lo que está en nuestras manos" para luchar contra el coronavirus, pero pidió a la población ser "responsables", porque "si no tenemos cuidado vamos a llegar a los 500 casos por día".

Giammattei explicó que este domingo fueron realizadas 2.366 pruebas, de las cuales 370 dieron positivo, por lo que el país centroamericano alcanzó la mayor cantidad de pruebas realizadas en una sola jornada, además de llegar a un promedio de 1.746 pruebas por cada millón de habitantes.

"Estamos tratando de llegar a la mayor cantidad de gente que pudo estar en contacto con los virus", indicó el gobernante.

Agregó que tres pacientes más fallecieron y se sumaron a las otras 55 personas que perdieron la vida y que, en total, suman una tasa de mortalidad del 1,65 por ciento.

El presidente mencionó que, a partir de este lunes, a través de un acuerdo gubernativo, entrará en vigor la Comisión Nacional Coronavirus el Coronavirus, la cual será presidida por el doctor Edwin Asturias, un reconocido pediatra e infectólogo guatemalteco, profesor en la Universidad de Colorado.

Asturias será encargado de articular los esfuerzos del sistema público y el privado con el fin de responder ante la pandemia de COVID-19.

"Para que no colapse nuestro sistema, necesitamos el acompañamiento de todos los hospitales privados y entidades autónomas", soslayó el mandatario.

Giammattei también indicó que más de 538.000 personas se han inscrito al Bono Familia, un programa de Gobierno para apoyar con 130 dólares mensuales entre mayo y julio a personas de escasos recursos para paliar la crisis económica generada por el virus y añadió que, al menos 11.000 trabajadores se habían sumado al programa de "bono de cesantía".

Las disposiciones presidenciales que restringen la libre locomoción entre departamentos, así como el toque de queda entre 5 de la mañana y 5 de la tarde entre lunes y viernes y las 48 horas del fin de semana siguiente se mantendrán vigentes como "un esfuerzo para luchar contra la enfermedad", concluyó Giammattei.