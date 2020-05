Florida anota 679 nuevos casos a la cuenta del COVID-19 que ya supero los 51.000

Shoppers wait in line to enter Forever 21 store inside the Dolphin Mall in Miami, Florida, USA, 20 May 2020. EFE/CRISTOBAL HERRERA

Miami, 25 may (EFE).- Los casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 en el estado estadounidense de Florida aumentaron en 679 y las muertes en 15 en las últimas 24 horas, lo que hace un total de 51.746 personas contagiadas y 2.252 fallecidas desde el 1 de marzo por la enfermedad del COVID-19.

Las cifras divulgadas este lunes por el Departamento de Salud del Estado están en la misma tónica de la semana pasada, cuando toda Florida quedó fuera del confinamiento y en proceso de reactivación económica, aunque con zonas más adelantadas que otras.

Las hospitalizaciones por el COVID-19 suman hasta la fecha y se han realizado pruebas a 909.928 personas en un estado con 21 millones de habitantes. El 5,7 % de las pruebas dieron positivo.

El principal foco del COVID-19 sigue estando en el sureste del estado, en Miami-Dade y Broward, que fueron los últimos condados en salir del confinamiento.

De los 51.746 casos confirmados en Florida hasta la fecha, 23.081 se concentran en esos dos condados.

Y de los 679 nuevos casos de hoy 259 corresponden a Miami-Dade y Broward, que a día de hoy suman 17.041 y 6.770 casos, respectivamente, y 633 y 298 decesos por el COVID-19.

Desde el lunes pasado hasta este domingo, los casos en Florida se incrementaron en 5.479, según los datos del Departamento de Salud estatal, lo que significa un promedio diario de nuevos casos en esos siete días de 782,7.

El plan de reapertura de Florida del gobernador Ron DeSantis consta de tres fases a las que se van sumando los condados a medida que la situación lo permite.

Las autoridades han afirmado que si llega a producirse algún repunte del COVID-19 en algún condado o municipio se dará marcha atrás en el proceso, algo que hasta ahora no ha ocurrido.

Para mañana martes están previsto que abran las playas en Broward, con medidas preventivas y distanciamiento social, y que en los condados del sur de Florida se reanuden las ceremonias con fieles en las iglesias católicas.

Esta semana también está prevista la reapertura de restaurantes, aunque con capacidad limitada, en la ciudad de Miami, y para el 1 de junio la reapertura de playas y hoteles en Miami-Dade y el fin del aislamiento de los Cayos de Florida, una zona muy turística que ha estado cerrado a personas no residentes desde el 22 de marzo.