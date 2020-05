Flick confirma que Thiago será baja contra el Dortmund

EFE/EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS/Archivo

Berlín, 25 may (EFE).- El entrenador del Bayern Múnich, Hansi Flick, confirmó que Thiago Alcántara no podrá jugar este martes el clásico contra el Borussia Dortmund debido a problemas de abductores.

"Thiago no entrenó hoy. Lamentablemente será baja", dijo Flick al iniciar la conferencia de prensa virtual del Bayern.

Thiago probablemente será sustituido una vez más por Leon Goretzka que hizo un buen partido el sábado ante en la victoria ante el Eintracht Fráncfort por 5-2.

Flick dijo sin embargo que no quería revelar el "último secreto", con respecto a la alineación que usará el Bayern mañana.

La afirmación es curiosa puesto que el Bayern viene utilizando una alineación tipo con pocas variantes y nadie espera ninguna sorpresa.

El duelo ante el Dortmund puede ser decisivo en la lucha por el título. Actualmente el Bayern es líder con cuatro puntos de ventaja sobre su rival y podría dar un gran paso hacia el octavo título con una victoria en Dortmund.