Estatal energética mexicana quiere alza de precios para rivales

(Bloomberg) -- Imperturbable ante críticas de que está bloqueando injustamente los proyectos de energía renovable, la estatal mexicana de servicios públicos está redoblando sus exigencias para que reguladores protejan su participación de mercado.

La Comisión Federal de Electricidad, que dice producir 54% de la energía de la nación, quiere que los reguladores aumenten los costos de transmisión para las compañías privadas de inmediato, dijo Manuel Bartlett, director de la compañía en una entrevista.

Una serie de nuevas medidas destinadas a aumentar el poder de mercado de la empresa de servicios públicos ha sido objeto de severas críticas por parte de la Unión Europea y Canadá, así como de grupos empresariales de Estados Unidos y México. Dicen que las políticas del presidente, Andrés Manuel López Obrador, ahuyentarán la inversión internacional y pondrán directamente en peligro proyectos de electricidad por valor de US$30.000 millones en 18 estados. Al aumentar los costos de transmisión se corre el riesgo de detener proyectos de energía renovable.

“Lo presentamos a la CRE hace meses, y el sector privado y todos los interesados conocen el pliego petitorio”, dijo Bartlett. No es una petición clandestina”. Yo quiero que lo resuelvan ya, ha andado más de medio año”.

Bartlett dijo que su propuesta al regulador incluye exigir a los productores renovables que paguen para respaldar sus plantas de energía, las cuales calificó de poco confiables.

Bartlett dijo que haría todo lo posible, sin cambiar la ley, para garantizar que la empresa de servicios públicos produzca 54% de la energía de la nación, incluso a costa de los proyectos privados de energía limpia que están en proceso.

Bartlett reiteró los objetivos de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, cuando anunció límites independientes de generación de energía limpia en el país a mediados de mayo. Bartlett dijo que los límites, que incluyen agregar pruebas para nuevos proyectos eólicos y solares, están destinados a garantizar la estabilidad de la red energética de México, que según él está en riesgo por las plantas renovables.

No obstante, un conjunto de medidas gubernamentales anunciadas a principios de mayo ya ha tenido problemas legales. Esas medidas habrían suspendido las pruebas preoperatorias para plantas de energía limpia, efectivamente un golpe mortal a corto plazo. Los tribunales mexicanos han otorgado a más de una docena de compañías, incluido el gigante energético italiano Enel SpA, mandatos judiciales contra dichas normas.

Bartlett no se ha dejado afectar por la reacción.

Las políticas recientes “han generado una serie de críticas falsas de diversos actores privados”, dijo. “La obligación del Estado en cualquier parte del mundo es mantener la confiabilidad de la red. Y la confiabilidad de la red es lo que cuidamos en este reglamento”.

