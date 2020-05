Es probable que el BCE genere más estímulo: Villeroy

(Bloomberg) -- Uno de los principales formuladores de política del Banco Central Europeo señaló que es muy probable que la institución impulse su programa de compra de bonos de emergencia para combatir la pandemia de coronavirus.

Con una inflación baja, hay espacio para innovar y actuar “rápida y poderosamente”, dijo Francois Villeroy de Galhau, presidente del Banco de Francia, en una conferencia en París. También señaló que le gustaría ver una mayor relajación en los límites del plan de 750.000 millones de euros (US$817.000 millones).

“Es en nombre de nuestro mandato que probablemente tendremos que ir aún más allá”, dijo Villeroy en un discurso pronunciado por enlace web a Société d’Économie Politique de Francia. “Es su gran flexibilidad lo que debería hacer que el programa de compra de emergencia pandémica sea nuestro instrumento marginal preferido para enfrentar las consecuencias de la crisis”.

La próxima reunión de política del BCE es el 4 de junio y economistas pronostican cada vez más que el banco central utilizará esa sesión, cuando también producirá escenarios económicos actualizados, para agregar más estímulo.

Las compras de activos del BCE se determinan teóricamente en relación con el tamaño relativo de cada economía, lo que significa que Alemania es el país que más compra. Villeroy sugirió que, para el programa de emergencia, eso no es necesario.

Hasta ahora, el BCE ha sesgado sus compras hacia Italia, donde la sostenibilidad de la deuda es una preocupación recurrente, ahora exacerbada por la recesión provocada por el coronavirus.

Villeroy dijo que otra opción podría ser que algunos bancos centrales nacionales compren significativamente más deuda soberana y que otros compren significativamente menos.

En cualquier caso, transmitir la política monetaria a diferentes miembros de la eurozona es tan importante como la política misma y el BCE no permitirá aumentos “injustificados” en los costos de endeudamiento en algunos países, dijo.

El presidente también dijo que el BCE está “claramente” dispuesto a sobrepasar su objetivo de inflación de justo por debajo de 2% en el futuro ocasionalmente, y que es una pregunta abierta si ese objetivo debe tratarse como un promedio a través del tiempo.

Nota Original:ECB’s Villeroy Says More Stimulus Is Probably on the Way

©2020 Bloomberg L.P.