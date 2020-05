El SSFF, EGEDA y los Platino crean un premio para promocionar el cine latino

El Festival de San Sebastián (SSFF) y la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) responsable de los Premios Platino, han llegado a un acuerdo para promocionar el cine latinoamericano mediante la creación del Premio EGEDA-Platino Industria, que estará dotado con 30.000 euros (unos 32.700 dólares). EFE/Juan Herrero/Archivo

Madrid, 25 may (EFE).- El Festival de San Sebastián (SSFF) y la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) responsable de los Premios Platino, han llegado a un acuerdo para promocionar el cine latinoamericano mediante la creación del Premio EGEDA-Platino Industria, que estará dotado con 30.000 euros (unos 32.700 dólares).

Se trata del WIP Latam, el nuevo 'Work In Progress' del Festival de San Sebastián, dirigido a producciones o coproducciones de mayoría latinoamericana, que se celebrará del 21 al 23 de septiembre en el marco de la 68 edición del festival.

Entre los proyectos que se presenten, el comité de selección del festival elegirá seis largometrajes en fase de postproducción y los títulos seleccionados serán presentados en la sección WIP Latam, optando tanto al premio en metálico como a importantes ayudas técnicas para completar su producción y distribución.

La idea, según ha explicado a Efe el director de desarrollo de negocio de EGEDA, Carlos Antón, es posicionar este proyecto con la que los Platino Industria quieren llegar a los mercados cinematográficos y apoyar la promoción de los productores latinos.

Si la colaboración entre el Zinemaldia y EGEDA viene de largo, recuerda Antón, este año, tras abandonar el festival la iniciativa Cine en Construcción en la que participaba desde 2002 junto con la francesa Cinélatino, los Platino encuentran en San Sebastián un lugar estratégico para su propuesta de interacción en el mercado.

Este año deberían haberse celebrado los primeros Platino Industria, un encuentro que, "por desgracia, debido a la COVID-19, no se ha podido celebrar", explica Antón.

"Pero sí nos dimos cuenta de que, si en la organización de premios, con los Forqué, que llevan 25 ediciones, y los Platino, que este año hubiera celebrado la séptima -ya tendrá que ser en 2021, apunta el directivo de EGEDA-, ya llevábamos un tramo recorrido, pero con los mercados necesitábamos compartir experiencia, y nos hemos ido con el número 1 de España".

Así, en este acuerdo de colaboración, "el Festival pone todo su 'know how' a nuestro servicio y a cambio, nosotros apadrinamos este premio, que es nuevo", señala Antón.

Al igual que "el European Film Market se vincula a la Berlinale o el Marchè du Film al Festival de Cannes, en San Sebastián existe el Industry Club, donde se encuentra el Foro de Coproducción; nosotros no estamos asociados a un festival sino a una gala de premiación, y el hueco que deja el Cine en Construcción nos encajaba perfectamente".

"Y al festival le cuadraba muy bien por el enfoque latinoamericano y en ese sentido, nuestra colaboración es total", concluye Antón.

En cuanto a las intenciones del premio, este EGEDA-Platino Industria al mejor 'Work in Progress Latam del Festival de San Sebastián, dirigido a largometrajes latinoamericanos, aspira a "reforzar la industria audiovisual iberoamericana y a promocionar sus producciones y a sus creadores, facilitando que sus historias se consoliden en películas que lleguen a muchos públicos".

En ese sentido, los organizadores precisan que este apoyo se podrá dedicar tanto a su difusión en el cine como en plataformas digitales, "transformando así la visión de las nuevas audiencias".

El Premio Egeda-Platino Industria, que fallará un jurado constituido a tal efecto por EGEDA, está dotado con 30.000 euros brutos para el productor de la película ganadora y se anunciará el 23 de septiembre, tras la finalización del evento.

La convocatoria de largometrajes para WIP Latam estará abierta desde el 1 de junio de 2020.

Se puede encontrar toda la información sobre las condiciones de participación, así como el formulario de inscripción en la web del festival. EFE

