El primero de los buques iraníes con gasolina llega a puerto venezolano

Fotografía cedida este lunes por el Ministerio de Comunicación e Información (MinCI) de Venezuela en la que se reigstró el buque iraní "Fortune", tras atracar en las costa de Puerto Cabello (Venezuela). EFE/MinCi

Caracas, 25 may (EFE).- El primero de los cinco buques iraníes cargados con 245 millones de litros de gasolina llegó sin problemas a las costas venezolanas y atracó en El Palito, una de las mayores refinerías del país suramericano, informó este lunes el vicepresidente económico, Tareck el Aissami.

"Imágenes de la llegada del primer buque 'Fortune' a nuestra refinería El Palito. Seguimos avanzando y venciendo", escribió El Aissami en su cuenta de Twitter en la que publicó varias fotos del barco ya en puerto venezolano.

Este es el primero de los cinco buques procedentes de Irán que deben llegar a Venezuela como parte de una flotilla comercial y que, además de gasolina, contienen otros materiales que serán utilizados por la petrolera estatal Pdvsa.

La gasolina escasea en Venezuela desde hace semanas y para poder repostar es necesario hacer colas de horas, en ocasiones días, sin que esto sea garantía de poder llenar el tanque completo de un vehículo.

"Gracias al presidente (Hasán) Rohaní (...) y a toda Irán, desde el corazón, por su solidaridad, por su apoyo, por su valentía, por su decisión", expresó el presidente Nicolás Maduro este domingo, cuando los buques ya habían entrado en aguas territoriales venezolanas.

El mandatario destacó que estos barcos son parte de un acuerdo de cooperación entre Venezuela e Irán, "dos pueblos pacifistas" que solo persiguen, remarcó, su propio desarrollo.

"No nos vamos a arrodillar nunca al imperio norteamericano (...) Venezuela tiene amigos en este mundo y amigos valientes que se restean (apuestan todo) por nuestra patria", agregó.

AMENAZAS DE EEUU

El Gobierno venezolano había denunciado ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) unas supuestas amenazas de Estados Unidos, según las cuales iban a usar la "fuerza militar" contra estos barcos iraníes, si bien ya están todos en aguas territoriales venezolanas.

Entretanto, Rohaní advirtió el sábado de que EE.UU. puede tener problemas si los petroleros de Irán sufren algún percance en el Caribe por su culpa.

"Esperamos que los estadounidenses no se equivoquen", resaltó Rohaní, tras asegurar que Teherán no comenzará ningún conflicto, pero que se reserva "el derecho legítimo de defender la soberanía y la integridad territorial" y sus intereses nacionales", al tiempo que reiteró la importancia de la seguridad de la región.