El Gobierno de El Salvador encabeza una jornada de oración contra el COVID-19

Feligreses oran este domingo en el Tabernáculo Bíblico Bautista en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

San Salvador, 24 may (EFE).- El Gobierno de El Salvador encabezó este domingo una jornada de oración, decretada por el presidente Nayib Bukele, para pedir por el cese de la pandemia del COVID-19 y a la que se sumaron principalmente iglesias evangélicas.

"Este día, muchos iniciaron sus oraciones desde temprano, otros terminarán hasta tarde, en la noche. Otros, llevan varios días en oración" y "millones nos uniremos a ellos", publicó el mandatario en sus redes sociales.

Recordó que la iniciativa es por "la sanidad de nuestra nación y de la humanidad entera" y "los que prefieran no orar, no lo hagan. Nosotros oraremos por ustedes y por la salud de sus familias".

Desde la cuenta oficial de Twitter de la Presidencia se difundieron imágenes de empleados gubernamentales orando en algunos puntos del país, incluidos militares y policías.

Varios usuarios de las redes sociales manifestaron su apoyo a la medida e iglesias evangélicas, que transmiten sus reuniones por televisión y radio, también atendieron el llamado del mandatario.

El pastor Edgar Bertrand Jr., uno de los más influyentes en el país, dijo a Efe que "nunca debe o debería de ser el presidente el que convoque a la oración", pero se mostró agradecido por un "liderazgo fresco".

"Me encanta que en medio de la agenda política, de este estira y encoge que nadie entiende, (...) hayan apartado un momento para orar", dijo el líder religioso.

Esta jornada se da tras varias semanas de confrontación entre el Gobierno de Bukele con el Congreso y la Corte Suprema, órganos a los que acusa de quitarle herramientas para enfrentar la crisis sanitaria.

Bertrand recordó que no es la primera vez que un mandatario convoca a orar, en el pasado lo hizo junto al expresidente Salvador Sánchez Cerén (2009-2014) en medio de una crisis por la violencia de la pandillas.

Las manifestaciones religiosas se dieron desde el sábado, según constató Efe en el mercado conocido como La Tiendona, el principal centro de abastos del país, vendedores y personas que se dedican a cargar mercadería se unieron en oración, sin guardar mayor distancia entre ellos.

"Hemos hecho nuestra parte y tenemos que clamar para que Dios haga su parte", manifestó el pastor evangélico Juan Melgar, quien se mostró a favor del llamado de Bukele.

Por otra parte, algunos activista de derechos humanos criticaron el, a su juicio, uso de las creencias religiosas a favor de la imagen del Gobierno.

"La manipulación de la religión con fines políticos es una práctica condenable. Instrumentalización de la fe y la esperanza para mantener aceptación popular", publicó en sus redes sociales Celia Medrano, de la organización humanitaria Cristosal.

El Salvador registra 1.915 casos confirmados, 35 fallecidos y 1.397 pacientes sospechosos de contagio.