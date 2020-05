El fútbol español da otro paso adelante

El delantero argentino del FC Barcelona, Lionel Messi (c) y su compañero el delantero uruguayo Luis Suárez durante el entrenamiento que ha realizado la plantilla del Barcelonista que volvió a ejercitarse este lunes, en lo que es el inicio de una nueva semana de entrenamientos, a partir de hoy en grupos de hasta 14 jugadores, debido a la flexibilización del protocolo sanitario aprobado por el Consejo Superior de Deportes. EFE/ FC Barcelona / Miguel Ruiz

Madrid, 25 may (EFE).- Los equipos de LaLiga Santander y de LaLiga SmartBank dieron un paso adelante en su camino hacia la reanudación de ambas competiciones el próximo mes si así lo permite la evolución de la pandemia del coronavirus, al tener ya la opción desde este lunes de aumentar a 14 el número de jugadores por grupo en los entrenamientos.

Varios de los conjuntos de las dos categorías aprovecharon esta opción de contar con cuatro futbolistas más por grupo. Otros esperarán al martes. Tras una semana de entrenamientos individuales y otra en colectivos de una decena este incremento supone un paso más adelante, que deberá tener su continuidad con trabajos de plantillas al completo antes de la reanudación del campeonato, que según Javier Tebas, presidente de LaLiga, podría llegar el día 11 de junio con el derbi sevillano.

Según la comunicación de LaLiga a los clubes una vez estén formados estos grupos no se podrán hacer intercambio de jugadores entre los mismos, ni siquiera en distintos días de entrenamiento.

El Barcelona, líder, y defensor del título, fue de los que apostó por comenzar a trabajar en grupos de 14 en las instalaciones de Sant Joan Despí. Quique Setién, en la reanudación tras el descanso del lunes dividió a la plantilla en dos grupos de dicho número. En uno estuvieron juntos el argentino Leo Messi y el uruguayo Luis Suárez, delanteros de esta parte junto al joven Ansu Fati, uno de los canteranos que siguen trabajando con el primer equipo a la espera de que sea el momento de que el filial se apreste para disputar el 'play off' de ascenso a Segunda. Los otros son, Iñaki Peña, Riqui Puig, Ronald Araujo, Álex Collado y Ramón Rodríguez 'Monchu'.

El Real Madrid, segundo clasificado -a dos puntos-, fue de los que regresó a la ciudad deportiva de Valdebebas con una sesión dividida en tres grupos y aguardará al martes para incrementar el número. Siguen siendo baja el serbio Luka Jovic y el hispano-dominicano Mariano Díaz.

Para el tercer clasificado, el Sevilla, el fin de semana se vio salpicado por el salto de protocolo por parte de los argentinos Éver Banega, Lucas Ocampos y Franco Vázquez, así como el holandés Luuk de Jong, que compartieron el domingo en redes sociales una fotografía de una comida junto a sus parejas y otros invitados, en la que se superaba el tope de diez personas permitido.

Ramón Rodríguez 'Monchi', director deportivo del club, aseguró en declaraciones a SFC Radio que consideraba el tema "zanjado" y que lo importante es que los cuatro habían pedido perdón tras asumir su error. "Todos nos equivocamos y yo me quedo con la capacidad de pedir perdón, algo bueno en los tiempos que corren", dijo el responsable del conjunto hispalense, que trabajó a las órdenes de Julen Lopetegui en grupos de 14.

La Real Sociedad tratará de mantener su plaza Champions en la vuelta liguera. Así lo aseguró Asier Illarramendi, que podrá entrar en los planes de Imanol Alguacil tras lesionarse en la tercera jornada liguera. "Ahora estamos cuartos. Vamos a darlo todo para mantenernos en los puestos de arriba", aseguró.

El Atlético de Madrid, que también organizó la jornada con tres grupos, vivió la cruz de la jornada. Se confirmó que uno de los grandes refuerzos de la temporada, el joven portugués Joao Félix, sufre "un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda de bajo grado". El club espera que tan solo se pierda la visita al Athletic Club y esté de vuelta para el encuentro ante Osasuna.

Sin el luso ni el croata Sime Vrsaljko, que se sometió a una artroscopia en la rodilla el jueves, el argentino Diego Pablo Simeone retomó los entrenamientos en la ciudad deportiva de Majadahonda, donde este martes los futbolistas compartirán trabajo con más compañeros. "Sabemos que a partir de este martes va a haber dos grupos de 14 jugadores. Vamos paso a paso. Creo que falta muy poquito para que entrenemos todos juntos y que pueda arrancar la Liga", explicó el argentino Ángel Correa.

También se presenta como la gran aspiración del Valencia luchar por acceder a la Liga de Campeones, objetivo del que le separan cuatro puntos. Justo un año después de conseguir la Copa del Rey ante el Barcelona, el delantero francés Kevin Gameiro, aseguró: "Tenemos unas semanas para prepararnos para volver a LaLiga, todavía nos faltan puntos para conseguir entrar en la Champmions y hay que trabajar para conseguirlo".

Una de las imágenes del día fue el regreso al trabajo de Joel Robles, guardameta del Betis. El arquero pudo retornar después de pasar la cuarentena en su domicilio tras haber dado positivo por coronavirus, aunque asintomático, en las pruebas a las que se sometió el equipo hace dos semanas.

Con su participación, el técnico, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', ya cuenta con todos sus efectivos puesto que ya retornaron Alfonso Pedraza y Juanmi Jiménez, quienes dieron negativo pero con anticuerpos del virus, y Sergio Canales, que superó una neumonía bacteriana. No obstante, ante la ausencia del atacante canterano Raúl García, en plena convalecencia de una operación de apendicitis, el entrenador ha citado a Mohamed Mizzian Salmi.

Mientras el Eibar conmemora este lunes el sexto aniversario de su primer ascenso a la máxima categoría en una situación complicada, a dos puntos del descenso, que marca el Mallorca, y con la visita al Real Madrid a la vista en la reanudación liguera; el Celta, que tiene tan solo uno de margen, ha dispuesto varias dobles sesiones y lamenta la baja para lo que queda de campaña del meta Sergio Álvarez, que tendrá que ser operado tras una rotura en los dos meniscos de la rodilla derecha y una lesión parcial en el ligamento cruzado anterior de la misma articulación,.

El colista Espanyol incrementa la intensidad con una doble sesión con grupos de 14 a las órdenes de Abelardo Fernández, en tanto que el Leganés del mexicano Javier Aguirre y el Mallorca de Vicente Moreno también miran con ansiedad el regreso de la competición en busca de una salvación que tienen algo más cerca.

El resto trabaja para confirmar sus objetivos. El Getafe para defender, cuanto menos, su plaza europea, el Villarreal no se rinde en su lucha por poder aspirar a lo mismo, el Valladolid para no complicarse más la vida, pues los de Sergio González tienen la zona roja a cuatro puntos.

Este lunes de plena desescalada también permitió la apertura de numerosas tiendas oficiales de productos de los clubes, tanto en los estadios como en las ciudades. El Barcelona, por ejemplo, comenzó a comercializar sus primeras mascarillas protectoras. Hay disponibles tres modelos, reutilizables y su protección contra la transmisión de la COVID-19 está garantizada hasta 40 lavados. Su precio es de 18 euros.