El BCE observó dificultades en algunos fondos del mercado de dinero

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde. EFE/ Stephanie Lecocq/Archivo

Fráncfort (Alemania), 25 may (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) observó que algunos fondos del mercado de dinero tuvieron dificultades en marzo para lograr suficiente efectivo de los activos que vencían y posiciones líquidas en la medida en que empeoraba la liquidez, también en el mercado de papel comercial.

En un artículo de su próximo Informe de estabilidad financiera, adelantado este lunes, el BCE dice que la ausencia de compradores alternativos, llevó a los fondos con necesidades de liquidez a pedir a los bancos que recompraran sus pagarés.

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, presenta mañana por vídeoconferencia el informe, que analiza las implicaciones de la pandemia de COVID-19.

En la medida que la crisis por el coronavirus se agravaba, los fondos del mercado de dinero sufrieron salidas de casi un 8 % de sus activos bajo gestión entre el 13 y el 20 de marzo.

"Desde la perspectivas de los bancos, esto causó la pérdida de una fuente de liquidez en un momento de acceso perjudicado a la financiación no garantizada y de aumento de la demanda de efectivo por parte de clientes corporativos", apostilla el artículo.

"Algunos bancos admitieron las solicitudes de los fondos del mercado de dinero, otros respondieron con una subida de los precios agresiva como intento para desalentar las solicitudes de recompras y unos pocos simplemente denegaron las solicitudes porque no hay obligación contractual de recomprar", según el BCE.

Al mismo tiempo, la emisión en el mercado de papel comercial casi cesó completamente por la falta de compradores.

Las medidas de política monetaria que ha aplicado el BCE han ayudado a mejorar las condiciones del mercado financiero y a aliviar las tensiones de liquidez en el sector de los fondos del mercado de dinero después de que decidiera incluir los pagarés en sus compras de deuda.

Asimismo las operaciones de liquidez en dólares también apoyaron a este mercado cuando los fondos y otros inversores intentaron vender pagarés de empresas o no querían invertir en ellos.

Estas operaciones también apoyaron el suministro de liquidez a través de los mercados de capital, ayudando a las empresas a gestionar sus necesidades de financiación a corto plazo, añade el BCE.

La entidad también permite a los bancos emitir más deuda no garantizada, lo que incentivó a los bancos a comprar la deuda a corto plazo de otros bancos y apoyó la liquidez en el mercado de papel comercial.

Pese a las tensiones en el sector de fondos del mercado monetario en marzo, "se evitó una inmediata pérdida de confianza".

Aunque algunos fondos tuvieron dificultades para lograr efectivo debido a los grandes flujos, los inversores pudieron acceder a sus fondos en todo momento.

En abril ya se produjeron entradas de capital en los fondos del mercado de dinero, que generalmente proporcionan crédito a corto plazo a los bancos y empresas mediante las compras de papel comercial o pagarés, y una caída de las recompras.

El valor de los activos totales de los fondos del mercado de dinero de la zona del euro era de 1,26 billones de euros en diciembre del año pasado, de los cuales 307.000 millones de euros era deuda emitida por bancos domiciliados en la Eurozona y 295.000 millones de euros deuda emitida en el resto del mundo.

El 51 % de la deuda estaba denominada en euros, el 27 % en dólares y el 21 % en libras, según cifras del BCE.

Los fondos del mercado de dinero son muy importantes para el mercado de financiación a corto plazo y tienen deuda a corto plazo emitida por los bancos de la zona del euro por valor de 251.000 millones de euros y emitida por empresas por valor de 40.000 millones de euros, incluyendo los pagarés.

El papel comercial es una fuente pequeña de financiación para los bancos y cubre sólo un 3 % de sus necesidades de financiación totales, pero proporciona una fuente significativa de financiación mayorista no garantizada a corto plazo, especialmente en dólares para los bancos que son activos internacionalmente.