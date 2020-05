"Echaremos de menos al público" en el 'Klassiker', asegura Hansi Flick

"Lo importante es adaptarse". Hansi Flick, entrenador del Bayern Múnich, reconoce que su equipo echará de menos al público el martes (16h30 GMT) en Dortmund en el 'Klassiker' y le pide a su equipo dar una muestra de carácter.

En una rueda de prensa reproducida en la web del club, el técnico habla de la joven figura del Borussia Dortmund, Erling Haaland, y de su ariete Robert Lewandowski, un día antes del duelo estrella de la 28ª jornada, con el Bayern cuatro puntos por delante de su gran rival.

Pregunta: ¿La ausencia de público en Dortmund es una ventaja para el Bayern?

Respuesta: "Será un partido muy particular. Como entrenador, los espectadores me van a faltar, sin ninguna duda. Ese ambiente puede dar alas a cualquier equipo. Hay que adaptarse. Hay que aceptar la situación actual y tomar lo mejor. No hay que buscar excusas, tenemos que poner en marcha nuestro plan. Es importante para nosotros meter ritmo, presión, dinamismo y seguridad en nuestro juego de pases. Debemos hacer circular el balón, no intentar tirar a puerta demasiado rápido. La posesión de balón es importante porque permite recuperar un poco. Cuando el adversario tiene el balón, hay que correr para recuperarla".

P: ¿Se puede comparar a Erling Haaland con Robert Lewandowski?

R: "Es su primera temporada, es demasiado pronto para una comparación. Robert juega desde hace varios años a un nivel mundial. Pero Haaland tiene un enorme talento. Es joven, tiene olfato de gol, busca constantemente disparar a puerta. Su dinamismo es enorme, tiene hambre de gol. Es muy grande pero tiene mucha movilidad. Pero no será el único que tenemos que vigilar".

P: ¿Será un partido decisivo por el título?

R: "Tras este partido quedarán seis por jugar. Es esencial que demos el máximo en cada duelo. Si conseguimos no encajar goles, estaré contento. Nos hemos preparado bien, pero después del partido del sábado (victoria 5-2 sobre el Eintracht Fráncfort) no hemos tenido el tiempo de preparar cosas especiales. Veremos qué equipo muestra más carácter para gestionar todo".

cpb/pm/psr