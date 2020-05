Dupla de Woods-Manning vence a la de Mickelson-Brady en The Match de golf caritativo

La dupla compuesta por los astros Tiger Woods y el ex mariscal de campo Peyton Manning venció este domingo por uno arriba al dúo de Phil Mickelson y el también quarterback Tom Brady en el minitorneo conocido como The Match Champions for Charity, que recaudó 20 millones de dólares en total para el alivio del coronavirus.

Después de un retraso de 45 minutos por el mal tiempo, comenzó la diversión de jun evento de una ronda a 18 hoyos, que fue televisado y sin pútlico. El trayecto fue afectado siempre por la lluvia.

El minitorneo fue televisado y sin público al igual que el primero que realizaron el 18 de mayo el norirlandés Rory McIlroy y el estadounidense Dustin Johnson, ganadores en el el Seminole Golf Club de Juno Beach (Estados de Florida) al derrotar a Rickie Fowler y Matthew Wolff.

En ambos eventos, los jugadores llevaron sus propias bolsas (sin caddy), con un oficial del PGA Tour manejando el asta de la bandera, y todos los involucrados socialmente distanciados lo mejor posible mientras recaudan mucho dinero para caridad.

Estos dos eventos en vivo y televisados han sido un sueño convertido en realidad desde que se desvaneció hace tiempo como resultado de la pandemia de coronavirus, que detuvo al mundo y puso a varios deportes en pausa a nivel mundial.

El evento de este domingo se transmitió simultáneamente en TNT y TBS con todo el dinero donado destinado a la lucha contra la pandemia de coronavirus.

Otras entidades que recibirán el dinero incluyen Direct Relief, la Cruz Roja Americana, Save Small Business y ALL In Challenge.

Esta fue la segunda ocasión desde que el Campeonato de Jugadores de la PGA se canceló después de la primera ronda el 12 de marzo, que el golf se transmitió en vivo al mundo, un evento organizado para dar a los espectadores hambrientos de deportes algo para ver mientras también recaudaba fondos significativos.

meh/