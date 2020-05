Colombia registra en cuarentena la menor tasa de homicidios en 46 años

Como consecuencia, las lesiones personales registran una reducción del 68 %, ya que mientras entre el 25 de marzo y el 25 de mayo de 2019 se presentaron 19.954 casos, este año la cifra fue de 6.405. EFE/Ernesto Guszmán Jr./Archivo

Bogotá, 25 may (EFE).- Colombia, que hoy cumple dos meses en cuarentena por el coronavirus, registró en ese periodo la tasa de homicidios más baja de los últimos 46 años con 1.321 casos, informó la Policía Nacional.

"Entre el 20 de marzo y el 20 de mayo se registraron 1.321 homicidios en todo el país, mientras que en el mismo periodo del año anterior se presentaron 2.012 casos, lo que equivale a una reducción del 34 %", indicó la Policía en un comunicado.

El país comenzó el pasado 25 de marzo el aislamiento preventivo obligatorio para evitar la propagación del COVID-19.

Como parte de la medida se limitó la movilidad de los colombianos con la aplicación de toques de queda en algunas regiones y la puesta en marcha de permisos para salir dependiendo del último dígito de la cédula o del género, y se detuvo la operación de las empresas que prestan servicios no esenciales.

CIFRAS A LA BAJA

El tener a los colombianos en sus viviendas hizo posible que, según las cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía, se registrara la tasa de homicidios más baja desde 1974.

"Todos los indicadores de seguridad bajaron sustancialmente, desde los homicidios y las lesiones personales, hasta todos los tipos de hurto", señalaron las autoridades.

En el informe se indicó que "este resultado positivo en materia de orden público no solo se debe a que hay menos personas en la calle sino también a un mejor comportamiento ciudadano, al aumento de la denuncia que refleja mayor confianza en las autoridades, al trabajo social y de acercamiento que viene adelantando la Fuerza Pública y a las campañas preventivas y de cultura ciudadana".

Como consecuencia, las lesiones personales registran una reducción del 68 %, ya que mientras entre el 25 de marzo y el 25 de mayo de 2019 se presentaron 19.954 casos, este año la cifra fue de 6.405.

La violencia intrafamiliar bajó el 35 % al pasar de 16.015 casos el año pasado a 10.411 en los dos meses de cuarentena.

Asimismo, los 17 casos de feminicidio del periodo analizado en 2020 representan una reducción del 51 % frente a los 35 de 2019 en la misma época.

En cuanto al hurto a personas, que es uno de los delitos que más preocupa a la ciudadanía, se manifestó que cayó un 72 %, ya que, de acuerdo con las estadísticas oficiales, pasó de 46.056 casos en 2019 a 12.712 en 2020.