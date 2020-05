Cineasta Jayro Bustamante teme aluvión de películas sobre la COVID-19

El director guatemalteco Jayro Bustamante manifestó este domingo su temor a que las próximas películas se centren exclusivamente en la pandemia del nuevo coronavirus y olviden otros problemas sociales que azotan a América Latina.

"Yo no sé exactamente cómo me lo imagino (el cine), pero se cómo me gustaría que no fuese y me gustaría que la COVID-19 no sea una especie de paraguas que lo cubra todo", dijo Bustamante en una charla virtual del Festival Internacional de Cine de Panamá.

"Me gustaría que el cine siga interesándose en otros temas porque tenemos otro montón de temas de qué hablar, otro montón de batallas que luchar y otro montón de puntos que siguen en la oscuridad y a los que hay que darles luz", añadió.

Director de "Ixcanul", "Temblores" y "La Llorona", Bustamante está considerado por la crítica como uno de los realizadores más prometedores del cine latinoamericano.

Recientemente, el cineasta surcoreano Bong Joon-ho, ganador este año de varios Óscar por "Parásitos", consideró que el director guatemalteco está entre los 20 cineastas con mejor proyección del séptimo arte.

Bustamante dijo durante un coloquio virtual con las actrices Yalitza Aparicio y Daniela Vega que está "seguro" que habrá "una ola de cine COVID-19" y de producciones intimistas "de gente en su apartamento encerrada".

"La audiencia también necesita oír otro tipo de historias que no está viendo y leyendo en reyes sociales ni viendo en las noticias", defendió Bustamante.

Además, la pandemia "nos va a fragilizar tanto que todas las otras problemáticas van a retroceder, entonces vamos a tener que volver a empezar la lucha", agregó.

Bustamante, criado en una comunidad maya, manifestó también que su trabajo pretende aportar en la lucha por el cumplimiento de los derechos humanos, más allá del espectáculo.

El cine debe empujar a la gente a "ver otra cosa y entender el mundo de otra manera", recalcó.

Bajo el título "Cine es vida en casa", el festival panameño proyectará hasta el martes, a través de una plataforma en línea, 13 películas de 16 países, tras verse obligado a suspender la muestra hace un par de meses por la pandemia.

jjr/dga