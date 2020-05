Cientos de personas acuden a un partido de fútbol ilegal en Estrasburgo

Las imágenes de varios cientos de personas que acudieron a un partido de fútbol organizado este domingo en Estrasburgo, infringiendo las prohibiciones de ese tipo de eventos por el riesgo de coronavirus, han causado reacciones y anuncios de sanciones por el Ayuntamiento de la ciudad francesa. EFE / Marcelo Sayão/Archivo

París, 25 may (EFE).- Las imágenes de varios cientos de personas que acudieron a un partido de fútbol organizado este domingo en Estrasburgo, infringiendo las prohibiciones de ese tipo de eventos por el riesgo de coronavirus, han causado reacciones y anuncios de sanciones por el Ayuntamiento de la ciudad francesa.

Los hechos ocurrieron por la tarde en un pequeño estadio llamado Paco Mateo en el barrio de La Poterie de la capital alsaciana, donde se concentraron entre 300 y 400 personas para ver un partido sin mantener las distancias de seguridad que había sido anunciado en mensajes de Facebook.

En los vídeos que han circulado se ve a un gran número de personas en las gradas e incluso en el terreno de juego abrazándose.

La policía municipal se desplazó cuando tuvo noticias pero, según el diario "Dernières Nouvelles d'Alsace", los agentes no pudieron realizar controles en ese momento.

El concejal Serge Oehler señaló, en cualquier caso, que tienen vídeos, van a tratar de identificar a los que estaban presentes y "habrá sanciones", en declaraciones a la emisora "France Bleu"

François Marcade, presidente del club Joie et Santé Koeningshoffen, al que pertenece el estadio, aseguró que "ningún dirigente" había autorizado o participado en la organización de ese encuentro entre los barrios de Neuhof y Hautepierre, un hecho a su parecer "inexcusable e inaceptable".

En la actual fase de la desescalada en Francia, están prohibidas las reuniones de más de diez personas.

Desde comienzos de marzo, según los registros oficiales, han muerto 28.367 personas por la epidemia en el país, y siguen hospitalizadas más de 17.100, de las cuales más de 1.650 en las ucis.