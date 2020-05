China condena lista negra de EE.UU. con 33 de sus empresas

(Bloomberg) -- China condenó la adición por parte de Estados Unidos de 33 entidades del país asiático a una lista negra comercial, una medida que arriesga posibles represalias de Pekín mientras las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo continúan deteriorándose.

El Departamento de Comercio de EE.UU. amplió el sábado su llamada lista de entidades, que restringe el acceso a la tecnología y otros artículos estadounidenses, para incluir a 24 compañías y universidades chinas que, según el Gobierno de Trump, tenían vínculos con la milicia, además de otras nueve entidades a las que acusó de violaciones de los derechos humanos en Sinkiang.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China expresó el lunes un “fuerte descontento” y “firme oposición” a la medida al defender la represión del gobierno en Sinkiang, diciendo que se tomaron “medidas antiterroristas para evitar el surgimiento de terrorismo y extremismo en su origen”.

“Instamos a EE.UU. a corregir sus errores, retirar las decisiones pertinentes y dejar de interferir en los asuntos internos de China”, dijo a la prensa el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian. “China continuará tomando todas las medidas necesarias para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas y salvaguardar los intereses nacionales de soberanía, seguridad y desarrollo”.

La relación entre EE.UU. y China ha empeorado drásticamente en los últimos meses, en parte porque EE.UU. se ha convertido en uno de los países más afectados por la pandemia de coronavirus, que se originó en la ciudad china de Wuhan. Las dos economías más grandes del mundo han tenido conflictos por varios asuntos, desde el comercio hasta Taiwán.

Algunas de las organizaciones afectadas emitieron comunicados en los que se oponen a las listas negras, mientras que analistas advirtieron sobre un mayor desacoplamiento entre EE.UU. y China.

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, advirtió el domingo que los políticos estadounidenses estaban llevando las relaciones a una “nueva Guerra Fría“, luego de que condenaran la medida de Pekín de imponer una ley de seguridad nacional en Hong Kong.

“El mensaje enviado desde EE.UU. es más importante que la lista de entidades en sí misma”, dijo Li Yong, miembro sénior de la Asociación China de Comercio Internacional, que está relacionada con el Ministerio de Comercio. “Muestra la intención de EE.UU. de politizar los lazos comerciales, frenar el desarrollo tecnológico de China y expandir su jurisdicción de gran alcance”.

Li dijo que China se abstuvo de implementar su propia “lista de entidades no confiables” porque todavía quiere dejar cierto “espacio vital” para las relaciones bilaterales. China anunció que estaba preparando la lista negra a mediados de 2019 en el punto álgido de la guerra comercial con EE.UU., pero nunca reveló quién estaba en la lista.

Nota Original:China Strongly Condemns U.S. Blacklisting Dozens of Its Firms

©2020 Bloomberg L.P.