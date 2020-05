Chile registra un nuevo récord de contagios del coronavirus y los casos rozan 74.000

Un grupo personas es visto el pasado 20 de mayo de 2020 con mascarillas frente al Palacio de la Moneda en Santiago (Chile), como medida para evitar la propagación del COVID-19. EFE/Alberto Valdés

Santiago de Chile, 25 may (EFE).- Chile registró este lunes una nueva cifra récord de cantidad de contagios del coronavirus SARS-CoV-2, llegando a 4.895 casos contabilizados en las últimas 24 horas, lo que hace un total de 73.997 enfermos, mientras que se reportaron 43 nuevos decesos, elevando el cómputo de fallecidos a 761.

De ese total de 73.997 personas que han contraído el patógeno, 29.302 han logrado recuperarse, detalló esta jornada el Ministerio de Salud.

Respecto a los nuevos contagios informados, 4.428 corresponden a personas que presentaron síntomas, mientras que los 467 restantes son asintomáticos.

"Cuando vemos la situación epidemiológica de los fallecidos se ha mantenido la curva de la cual hemos hablado: adultos mayores enfermos crónicos y es por eso que es tan importante el distanciamiento y el respeto al aislamiento de las personas mayores", dijo a la prensa el ministro de Salud, Jaime Mañalich.

En cuanto a los pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), estos ascienden a 1.135, de los cuales 989 están en ventilación mecánica y 220 permanecen en estado crítico.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó que "al día de hoy existen 322 ventiladores disponibles" en el país y expresó que el estado del sistema hospitalario de las unidades de cuidados intensivos "está al límite" y detalló una serie de medidas par aumentar la capacidad de algunos hospitales.

FALSOS POSITIVOS

Mañalich hizo también un llamado a las personas que no presenten síntomas ni han tenido contacto con enfermos por el COVID-19 a evitar testearse y, en caso de hacerlo y obtener un positivo, poner en duda el resultado.

"Por favor no se hagan exámenes de PCR de testeo, de chequeo, porque la probabilidad de que aparezca un falso positivo aumenta y concentremos los recursos en aquellas personas que tienen síntomas o han tenido contacto estrecho", señaló el ministro en la rueda de prensa tras el balance.

INFORMACIÓN CONFIABLE

El secretario de Estado también fue consultado respecto a un artículo publicado hace unas semanas por la universidad estadounidense Johns Hopkins, en donde se afirmaba que los epidemiólogos de dicha casa de estudios creían que las cifras de Latinoamérica respecto al avance del coronavirus en cada país eran "erróneas".

"El artículo de (la universidad) Johns Hopkins de hace dos semanas atrás dice que 'tenemos preocupación por la información que se entrega en Latinoamérica. Tenemos preocupación por la confianza de esos datos, excepto en 3 países', eso lo dice textual el artículo. De esos 3 países, Chile es uno de ellos", afirmó Mañalich.

"La universidad Johns Hopkins a través de su jefe de epidemiología publica que no tiene ninguna duda que los datos que entrega Chile corresponden a la verdad", agregó el ministro.

NUEVA DECISIÓN DE CUARENTENA

Respecto a la megacuarentena que enfrenta actualmente la ciudad de Santiago más sus conurbaciones, el ministro de Salud aclaró que este miércoles se tomaría la decisión respecto de mantener, modificar o suspender las cuarentenas aplicadas en el país.

Cabe recordar que la implementación de cuarentenas totales no formaba parte de la estrategia original del Gobierno de Sebastián Piñera, que durante los primeros meses optó por confinamientos selectivos, aplicados a algunos barrios o sectores de ciudades.

Además de Santiago y su periferia, las ciudades norteñas de Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta y Mejillones en conjunto con la sureña Lonquimay también permanecen en cuarentena.

Con las nuevas cifras entregadas este lunes y de acuerdo a la universidad Johns Hopkins, Chile se consolida como el tercer país de Latinoamérica con mayor cantidad de contagios, siendo precedido por Perú (119.959) y Brasil (que con 363.211 casos es el segundo país en el mundo con más enfermos por coronavirus).