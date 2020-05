Cancelaciones de vuelos y molestias de pasajeros en los aeropuertos de India

EFE/EPA/RAJAT GUPTA

Nueva Delhi, 25 may (EFE).- La cancelación de numerosos vuelos y el consecuente enfado de los pasajeros en los principales aeropuertos de la India han sido la nota dominante hoy, lunes, primer día en que el tráfico aéreo nacional ha vuelto a operar tras dos meses de parón por el confinamiento para frenar la expansión del coronavirus.

"Debido a las restricciones impuestas por varias autoridades locales, algunos vuelos han sido cancelados hoy", informó por Twitter el Aeropuerto Internacional Indira Ghandi de Nueva Delhi, el más importante de la India.

El aeródromo delhí prevé operar hoy 118 llegadas y 125 salidas tras haber cancelado 80 vuelos, según indicó a Efe un portavoz de la empresa concesionaria, GMR.

La fuente explicó que el aeropuerto había programado los vuelos de los que "las aerolíneas informaron" tras el anuncio el pasado martes de que podría operar el tráfico nacional. "Sin embargo, algunos estados impusieron restricciones más tarde y por eso algunos han sido cancelados".

Esta situación provocó el enfado de muchos pasajeros que acudieron a los aeropuertos sin haber sido informados de que su vuelo había sido cancelado.

"Íbamos a Delhi. Al llegar (al aeropuerto) nos dijeron que nuestro vuelo había sido cancelado. Un empleado de 'Atención al cliente' nos dijo que había un vuelo por la noche y que quizá nos hayan reprogramado, pero nada está confirmado", se quejó a la cadena local NDTV una pasajera en el aeropuerto de Bombay.

Varios de los vuelos cancelados en el aeropuerto de Nueva Delhi, según GMR, procedían o tenían como destino la capital financiera de la India, puesto que su aeropuerto, el segundo en importancia en el país, solo aceptó que aterrizaran 25 vuelos y despegaran otros tantos.

LIMITACIONES REGIONALES

Esa limitación fue impuesta por las autoridades del estado de Maharashtra, el más afectado por el coronavirus y, cuyo jefe de Gobierno, Uddhav Thackeray, justificó el domingo su decisión en que necesitan "más tiempo para prepararse" y que el movimiento masivo de viajeros podría expandir el virus.

Por su parte, el ministro de Aviación Civil, Hardeep Singh Puri, que anunció el pasado martes la reanudación de los vuelos nacionales desde este lunes, terminó las negociaciones al respecto con los estados a última hora del domingo.

En su cuenta de Twitter, Puri informó de que, tras unas "duras negociaciones" con los Gobiernos locales, el aeropuerto de Bombay operaría de forma "limitada" al igual que en la sureña ciudad de Chennai, donde solo se permitirán "25 llegadas, pero no habrá límite a las salidas".

Los vuelos en el interior de India también se permitirán de forma limitada este martes en el estado de Andhra Pradesh, y a partir del 28 desde Bengala. Precisamente el aeropuerto más importante de este estado, el de Calcuta, se inundó la semana pasada tras el paso del ciclón Anphan, que dejó 106 muertos en la India --80 en el propio Bengala-- y Bangladesh.

Aunque con material protector obligatorio para tripulación y pasajeros, los vuelos se operan sin la necesidad de dejar asientos libres ya que, según explicó Puri, no mantendrían la distancia de seguridad y elevarían un 30 % el precio de los billetes.

La India suspendió todas las operaciones aéreas comerciales de pasajeros a finales del pasado marzo al decretar el confinamiento total en el país para frenar la expansión del Coronavirus.

Pese a que el número de infectados y fallecidos continúa creciendo -134.823 contagios y 4.021 muertos hasta este lunes-, el Gobierno comenzó a relajar algunas restricciones desde principios de mayo, si bien ha extendido el confinamiento ya en cuatro ocasiones, la última hasta el 31 de mayo.