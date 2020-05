California se encamina a primera ola de calor extremo del año

(Bloomberg) -- Van a subir tanto las temperaturas en California que las personas que naden en los arroyos de las montañas podrían morir de hipotermia.Gran parte de California, partes de Nevada y Arizona, van a experimentar el primer calor extremo del año y para el martes las temperaturas alcanzarán los 38 grados Celsius en muchos lugares y permanecerán en ese nivel hasta el jueves. Los interiores de los automóviles se convertirán en trampas mortales para los niños y las mascotas que se queden solos, el trabajo al aire libre será difícil y los ancianos estarán en riesgo, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional.Se derretirá tanta nieve en las montañas que las corrientes se convertirán en torrentes helados. Cualquiera que se aventure a refrescarse corre el riesgo de ser barrido y sufrir un “inicio rápido de hipotermia”, advirtió la agencia.“Los máximos diurnos serán de tres dígitos (Farenheit) para la mayoría de las ubicaciones de Valley, especialmente del martes al jueves”, dijo el servicio meteorológico. “Las temperaturas durante la noche se mantendrán elevadas y ofrecerán poco alivio”.

La vigilancia por calor excesivo en el Valle Central de California se amplía hasta la costa, donde las temperaturas en Oakland podrían aproximarse a 32ºC y subir 39,5ºC en Napa. El riesgo de calor también se extiende al sur de Nevada y al oeste de Arizona, donde las temperaturas podrían alcanzar los 42ºC el miércoles y persistir hasta el viernes.

La demanda de energía aumentará en toda la región ya que las personas encenderán el aire acondicionado.

