Bolsa chilena de nicho se amplía mientras firmas buscan efectivo

(Bloomberg) -- Bolsa de Productos de Chile, un mercado bursátil con sede en Santiago que se enfoca en facturas –cuentas por cobrar a corto plazo de empresas–, planea expandirse por América Latina mediante operaciones en áreas sin supervisión regulatoria.

La bolsa, parte de la cual es propiedad de la bolsa más grande de México, está haciendo pruebas en Perú de su plataforma de comercio electrónico extrabursátil Puerto X, dijo en una entrevista el gerente general de la firma, Christopher Bosler. Los próximos objetivos serían Colombia y México.

El sistema de Puerto X ha estado operando en Chile desde 2018, y su volumen alcanzó cerca de 100.000 millones de pesos (aproximadamente US$130 millones) por mes a fines del año pasado. La propia plataforma regulada de Bolsa de Productos cotiza alrededor de 60.000 millones de pesos por mes, señaló Bosler.

A medida que el coronavirus obliga a los países a tomar medidas de confinamiento, cada vez más compañías buscan capital de trabajo, lo que las lleva a vender cuentas por cobrar con grandes descuentos, agregó Bolser. El mercado bursátil se encuentra en conversaciones con el Gobierno de Chile para solicitar autorización para que bancos y fondos de pensiones locales compren esas cuentas por cobrar en la plataforma regulada Bolsa de Productos directamente a compañías que requieren capital de trabajo, como parte de las medidas para impulsar el crédito para las pequeñas y medianas empresas.

El mayor accionista de Bolsa de Productos es SIF Icap, unidad de Bolsa Mexicana de Valores, con 14%; mientras que Bolsa de Valores de Lima posee 10%.

