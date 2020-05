Bayer llega a acuerdo en muchos casos de Roundup: fuentes

(Bloomberg) -- Bayer AG ha llegado a acuerdos verbales para resolver una parte significativa de unas 125.000 demandas estimadas por casos de cáncer en EE.UU. sobre el uso del herbicida Roundup, según personas familiarizadas con las negociaciones.

Los acuerdos, que aún no se han firmado y cubren entre 50.000 y 85.000 demandas, forman parte de un plan de Bayer de US$10.000 millones para poner fin a una costosa batalla legal que la compañía heredó cuando adquirió Monsanto en 2018, dijeron las personas. Si bien algunos abogados aún no han pactado, los pagos por casos resueltos oscilarán entre varios millones y varios miles de dólares cada uno, dijeron las personas, que pidieron permanecer en el anonimato porque no están autorizadas a hablar en público.

Es probable que Bayer anuncie los acuerdos, que necesitan la aprobación del consejo de supervisión, en junio, dijeron personas familiarizadas con las negociaciones. Ninguno de los acuerdos está firmado, aunque se espera que los abogados de los demandantes lo hagan el día del anuncio, dijeron las personas.

Las acciones de la compañía subían hasta un 8,2% a las 11:10 de la mañana del lunes en la negociación de Fráncfort.

Dejar atrás el drama de Roundup es una prioridad para el responsable ejecutivo Werner Baumann, que orquestó la adquisición de Monsanto por US$63.000 millones y ha sufrido las consecuencias legales desde entonces. El aumento de las demandas de Roundup, junto con tres grandes pérdidas judiciales en Estados Unidos, asestaron un golpe a las acciones de la compañía, lo que eliminó decenas de miles de millones de dólares de su valor de mercado y llevó a los accionistas a emitir una reprimenda sin precedentes a Baumann la primavera pasada.

Pero desde el verano pasado, el responsable ejecutivo ha mantenido a la compañía fuera de más juicios con jurado mientras participaba en conversaciones de mediación de alto riesgo. El mes pasado, ganó el voto de confianza anual del 93% de los accionistas en medio de señales de que Bayer podría llegar pronto a una resolución.

“Un acuerdo de todas las demandas de Estados Unidos por US$10.000 millones debería dar un impulso importante al precio de las acciones de Bayer”, dijo Markus Mayer, analista de Baader Bank, el lunes por correo electrónico.

Una vez que se adopte una resolución, Baumann tendrá que demostrar que su estrategia de combinar productos farmacéuticos, salud del consumidor y agricultura tiene sentido. Algunos inversores tienen dudas respecto a este enfoque.

Bayer rehusó hacer comentarios sobre detalles específicos de las conversaciones. Chris Loder, portavoz en Estados Unidos, dijo el viernes que la compañía ha hecho “progresos en las mediaciones” que surgieron de las demandas. “La compañía no va a especular sobre los resultados de la negociación o el momento”, dijo Loder en un comunicado enviado por correo electrónico. “Como hemos dicho anteriormente, la compañía considerará una resolución si es financieramente razonable y proporciona un proceso para resolver posibles litigios futuros”.

Si bien el número exacto de acuerdos hasta el momento no estaba claro de inmediato, la estimación de al menos 125.000 demandas es más del doble de la cantidad de litigios por Roundup que Bayer ha revelado previamente. La compañía solo había reconocido unos 52.000 casos archivados y atendidos hasta abril. Ken Feinberg, que dirige la mediación por Roundup, dijo en enero que el total era de 85.000 y que probablemente aumentaría.

