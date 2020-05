Argentina mantiene en ascenso sus contagios por COVID-19 y supera los 12.000

Vista del atardecer este domingo sobre la villa 31, uno de los lugares con mas casos de COVID-19, luego de la extensión de la cuarentena obligatoria hasta el 7 de junio, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 24 may (EFE).- Argentina continuó este domingo su tendencia al alza en el número de contagios por COVID-19, con 723 positivos detectados, la mayor cifra hasta la fecha, para alcanzar los 12.076 afectados totales, mientras que siete nuevas muertes elevaron el total a 452.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) -formada por la capital y su amplio cordón urbano- continúa como principal foco de contagios y en las últimas 24 horas sumó 690 de los que hubo en todo el país, el 95,4 % de los nuevos casos.

Según el Ministerio de Salud, la ciudad de Buenos Aires tuvo 494 casos (totaliza 5.500) y la provincia de Buenos Aires, al que pertenece el conurbano pegado a la capital, registró 196 casos (4.060 en total).

Cerca de 13 millones de personas viven en el AMBA y miles de ellas viven en asentamientos humildes, conocidos como villas; en algunas de ellas los contagios se han multiplicado y se han convertido en uno de los puntos críticos de la lucha contra el coronavirus por parte del Gobierno de Alberto Fernández.

Según los gobiernos capitalino y de la provincia de Buenos Aires, los casos de coronavirus se quintuplicaron en los últimos quince días en el AMBA.

Del total de 12.076 casos confirmados desde el inicio de la pandemia, los importados han representado el 7,9 %, los producidos por contactos estrechos de casos previos han sido el 43,9 % y los que han sido producto de la circulación comunitaria alcanzan el porcentaje de 31,2 %, mientras que el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

BAJA LA CIFRA DE MUERTES DIARIA

Este domingo los fallecimientos descendieron respecto a los días previos y solo se lamentaron siete nuevos decesos en el país austral.

Tres de ellos correspondieron a personas que residían en Buenos Aires, dos a la provincia homónima y otros dos a Chaco (norte), que además fue la tercera provincia en casos nuevos confirmados, con 20, y se mantiene en la misma posición en cuanto a contagios totales, con 748 positivos.

De los fallecimientos en las últimas 24 horas, se trataba de seis hombres y una mujer y sus edades estaban entre los 54 y los 96 años.

El resto de Argenta muestra estadísticas de positivos por COVID-19 muy bajas: hay dos provincias sin contagio (las norteñas Catamarca y Formosa) y otras seis con menos de 15 registrados desde el inicio de la pandemia.

EN CUARENTENA HASTA EL 7 DE JUNIO, AL MENOS

El presidente argentino, Alberto Fernández, extendió este sábado la cuarentena por la pandemia del coronavirus en el país hasta el 7 de junio, y la endureció en Buenos Aires y su área metropolitana después de que en los últimos días se haya detectado un salto en el número diario de contagios.

"Esto iba a ocurrir y está ocurriendo, lo que no tenemos que hacer es perder la calma", dijo Fernández en una rueda de prensa.

CHILE DESMIENTE UNO DE LOS DATOS DEL GOBIERNO ARGENTINO EN LA RUEDA DE PRENSA

En esa conferencia, el Gobierno de Fernández mostró unas diapositivas de estadísticas y este domingo el embajador chileno en Argentina, Nicolás Monckeberg, dijo en su cuenta de Twitter que había un "error en la información publicada" por los argentinos.

En concreto, un gráfico indicaba que la tasa de fallecidos por COVID-19 en Chile era de 98,4 muertes por cada 100.000 habitantes, cuando según Monckeberg es de 3,5 muertes por cada 100.000.

El Ministerio de Salud argentino reconoció posteriormente el error en las redes sociales, pidió disculpas y subrayó que para el Gobierno "la transparencia es una prioridad".

La diapositiva contenía dos equivocaciones: en primer lugar, expresaba las cifras de muertes de varios países por cada millón de habitantes y no por cada 100.000, como se indicó en un primer momento, y además atribuyó a Chile las 98,4 muertes por cada millón de habitantes que en realidad tiene México, y las de México a Chile, que tiene 33 por cada millón a fecha de 22 mayo, según la información rectificada.