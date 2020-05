Antiguo líder golpista busca reelección en país cerca de default

(Bloomberg) -- Un antiguo líder golpista con condenas por contrabando de cocaína y asesinato busca la reelección el lunes como presidente de Surinam.

El presidente Desi Bouterse, de 74 años, aliado de Nicolás Maduro, está apostando por un tercer mandato de cinco años como líder de la pequeña nación suramericana, que se encuentra en una profunda crisis económica a pesar de los recientes descubrimientos petroleros y la inversión de Exxon Mobil Corp.

El principal candidato de la oposición, Chandrikapersad Santokhi, exministro de Justicia, se comprometió a reestructurar la deuda de la nación si gana en las elecciones.

Los votantes elegirán a nuevos miembros de un Parlamento de 51 escaños el lunes con la participación de 17 partidos políticos registrados. El Parlamento elegirá entonces un presidente.

Los inversionistas están valorando una alta probabilidad de incumplimiento de casi US$700 millones de deuda en el extranjero, sin importar quien gane. Los bonos en dólares de la nación con vencimiento en 2026 han caído profundamente en territorio de estrés, cotizando a solo 29 centavos por dólar frente a 87 centavos en marzo.

Los perforadores sospechan que Surinam podría tener importantes depósitos de petróleo en alta mar luego del gran descubrimiento de Apache Corp. allí este año. Guyana, país vecino, está en proceso de convertirse en productor de petróleo, ahora que comienza a explotar grandes campos en alta mar que se estima contienen 8.000 millones de barriles de crudo.

El Gobierno de Surinam tiene un bono de US$23 millones que vence a finales de junio y “tuvo que levantar cada almohada y cojín para encontrar algunos centavos” para el pago de bono de abril, dijo Nathalie Marshik, analista de mercados emergentes de Stifel Financial Corp.

S&P Global Ratings dijo en abril que hay una probabilidad de uno en tres de que el país incumpla en los próximos 12 meses.

Bouterse, quien ha dominado la política de la nación en las últimas décadas, fue hallado culpable por un tribunal local el año pasado de asesinatos de opositores políticos en 1982. Él ha negado los cargos y está apelando la decisión. También ha sido condenado en ausencia en Países Bajos por contrabando de cocaína.

Bouterse dirigió un grupo de sargentos del ejército que derrocó al Gobierno democrático de Surinam en 1980. El ejército gobernó el país hasta 1987.

El FMI pronostica que la economía de Surinam se contraerá 4,9% este año, que sería su peor desempeño en cuatro años.

Nota Original:Convicted Killer Seeks Re-Election in Nation on Brink of Default

©2020 Bloomberg L.P.