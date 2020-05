Andrés López Obrador pronostica que México perderá 1 millón de empleos por la pandemia

Fotografía cedida este domingo por la presidencia de México, del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante un mensaje desde Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/Presidencia de México

México, 24 may (EFE).- La economía mexicana perderá un total de 1 millón de empleos por la crisis del coronavirus, previó este domingo el presidente, Andrés Manuel López Obrador, al estimar que en mayo la caída será de 400.000 plazas formales.

"Yo tengo mi pronóstico de que con el coronavirus se van a perder 1 millón de empleos, ya hablé de que en Estados Unidos se perdieron en abril 20 millones de empleos, guardadas todas las proporciones, pero también quiero decir que nosotros ya tenemos un plan", expresó en un video en sus redes sociales.

El presidente recordó la tendencia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que reportó la desaparición de 198.033 plazas en marzo y 555.247 en abril, un total de 753.280 trabajos perdidos.

Sin embargo, al considerar los empleos creados en los primeros meses del año, el IMSS argumentó que la reducción en el primer cuatrimestre de 2020 es solo de 493.746 puestos.

El IMSS, que presenta uno de los principales indicadores del empleo formal, lo atribuyó a la emergencia sanitaria que decretó el 30 de marzo el Gobierno por COVID-19, que ha dejado más de 65.000 contagios y 7.000 muertos.

Pese a reconocer las cifras, López Obrador reiteró su promesa de crear 2 millones de empleos este año con programas gubernamentales, como Jóvenes Construyendo el Futuro, el Programa de Mejoramiento Urbano y Sembrando Vida, que aportarán más de 200.000 puestos cada uno, según él.

Añadió que sus obras de infraestructura generarán empleos: 80.000 del Tren Maya, 72.000 de la Refinería Dos Bocas, 44.000 del nuevo Aeropuerto de Santa Lucía en Ciudad de México, y 47.000 de la construcción de 1.350 sucursales del Banco del Bienestar.

También destacó la contratación de 45.080 trabajadores de la salud para afrontar la pandemia.

"Se van a perder con la crisis, ese es mi cálculo, es todo un desafío, alrededor de 1 millón, pero vamos a generar 2 millones de nuevos empleos, además ya se empieza a reactivar la economía, ya a partir del 1 de junio se abre poco a poco", reiteró.

MÉXICO 'REMONTA' LA CRISIS

A pesar de la crisis internacional, persiste el proyecto de la Cuarta Transformación de México, reiteró el presidente.

"Tan bien que íbamos y se nos presenta lo de la pandemia, pero como ya habíamos iniciado medidas para el combate a la corrupción, para hacer un gobierno eficiente, justo, pues no nos agarró mal parados la pandemia y hemos podido ir remontando la crisis económica mundial", manifestó.

El mandatario presumió indicadores como el incremento anual de 2,6 % de la recaudación en lo que va del año hasta 1,7 billones de pesos (más de 77.000 millones de dólares).

Asimismo, recordó el aumento anual de 1,7 % de Inversión Extranjera Directa (IED) en el primer trimestre del año hasta 10.337 millones de dólares.

Ante el "cierre de la fábrica mundial", es decir China, auguró que el país ganará atractivo gracias al nuevo Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entra en vigor el 1 de julio.

"En una circunstancia muy especial, ahora México es uno de los principales países, si no es que el principal país para recibir inversiones y desarrollar empresas pensando en que se tiene garantizado el mercado de Estados Unidos y de Canadá", reflexionó.