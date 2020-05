Amor, drama y soledad protagonizan miles de relatos ciudadanos de la pandemia

Una mujer en el balcón de su vivienda. EFE/Fernando Villar/Archivo

Madrid, 25 may (EFE).- El pasado marzo las editoriales LoQueNoExiste y Blackie Books lanzaron la propuesta a los ciudadanos de escribir sus propios relatos sobre la pandemia y cómo vivían el confinamiento. Amor, drama y soledad protagonizan estos miles de testimonios, que se reunirán en sendas publicaciones.

"Esta idea surge digamos del vacío. El vacío siempre es un buen lugar para encontrar soluciones y desarrollar la creatividad. Con las librerías cerradas, las presentaciones de libros paradas y todos encerrados en casa se me ocurrió lanzar esta iniciativa a la gente de todo el mundo, para que sus historias y sentimientos sobre esta pandemia no queden en el olvido", explica a Efe Mercedes Pescador, responsable de la editorial LoQueNoExiste.

Desde Blackie Books, Júlia Martí declara que ellos pusieron este proyecto en marcha para ayudar a la gente a que el tiempo pasará más rápido en sus casas, que fuera una manera de "desahogo" emocional al mismo tiempo que era una "buena forma" de construir todos cosas colectivamente.

"Con esta iniciativa lo que queríamos es que los lectores pasaran a ser los propios escritores. Que echaran a volar su imaginación y nos enviaran sus relatos escritos en casa, pero cuya acción transcurra fuera de la misma", añade Martí.

Ambas editoriales se muestran emocionadas por la cantidad de respuestas recibidas, y no solo de nuestro país sino también de fuera de España, por lo que afirman que es una respuesta que "no esperaban para nada", pero que les hace "demasiada ilusión", puesto que estos relatos los han acompañado durante toda la pandemia.

Y, aunque el objetivo de ambas editoriales es el mismo, el de transmitir las diferentes historias de la gente, cada una de ella tiene una manera diferente de hacerlo. Mientras que la casa Blackie Book publicará una antología con los relatos participantes y será enviada a los mismos, la editorial LoQueNoExiste hará un libro de publicación mundial.

"El objetivo no era hacer un libro sólo de nuestro pequeño espacio, sino que fuera el mayor testimonio universal. Y lo hemos conseguido", apunta Pescador, quien además añade que todos tenemos un alma común: "La humanidad busca los mismo y se mueve por los mismos sentimientos, seas de España, de Rusia, de la India o de donde sea", declara.

Por esta razón, desde la editorial han decidido hacer un libro bilingüe en inglés y español, para que la gente de todo el mundo, tanto los que han participado como los que no, puedan saber lo qué pasó este 2020 en cada casa del mundo.

De ahí que Pescador haya contado a Efe el título será "Deja que todo el mundo te cuente lo que pasó". "No queríamos que tuviera nada con palabras como ‘pandemia’, ‘virus’, ‘coronavirus’... No, nos interesaba más el lado humano. Es un libro que pasará a formar parte de nuestra historia y que podrá ser leído por cualquier persona en cualquier momento. Contará lo que a la gente verdaderamente le importa".

La editora espera que para principios o mediados de junio pueda estar disponible el libro tanto en formato físico como en e-book. La portada será un dibujo de un niño chino de cinco años (dibuja cómo está pasando la pandemia en Nueva York al no haber podido volver a su país), y la contraportada será otro dibujo hecho por una mujer de 80 años al que Pescador define como "el Guernica de la Paz".

Por su parte, Blackie Books, además de publicar próximamente la antología con relatos tanto en castellano, como en catalán y en euskera, ha ido publicando los mismos en su cuenta oficial de Instagram para "amenizar" de esta manera también -cuenta Martí- a aquellas personas que no se hayan animado a escribir.

Las bases sobre las que se sentaban los relatos -que narran historias sobre la soledad, la pérdida de un ser querido, la imposibilidad de despedirse, historias de amor, de amantes separados o de ayudar a los demás- es que no debían superar las 200 palabras para la editorial Blackie Books y 300 para LoQueNoExiste.

Silvia García Herráez