Adolescente india recorrió 1.200 km en bicicleta con su padre herido: la llamaron de la selección de ciclismo

SHOTLIST DARBHANGA, INDIA17 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano general de Jyoti Kumari trasladando en bicicleta a su padre, Mohan Paswan, durante la travesía de 1.200 km2. Plano medio de Jyoti Kumari pedaleando3. Travelling de Jyoti Kumari pedaleando4. Plano general de Jyoti Kumari pedaleando 5. SOUNDBITE 1 - Jyoti Kumari, transportó en bicicleta durante 1.200 km a su padre herido (hombre, Hindi, 8 seg.): "Mi nombre es Jyoti Kumari. Vinimos desde Gurgaon. Traje a mi padre. Mi padre tuvo un accidente, así que traje a mi padre aquí con mi bicicleta" "My name is Jyoti Kumari. We have come from Gurgaon. I brought my father. My father had an accident, so I brought my father here with my bike. " 6. Plano medio de Jyoti Kumari y su padre posando con la bicicleta DARBHANGA, INDIA22 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 7. Plano general de Jyoti Kumari pedaleando en su pueblo8. Plano medio de Jyoti Kumari pedaleando en su pueblo9. Plano medio de Jyoti Kumari pedaleando en su pueblo10. Plano general de Jyoti Kumari pedaleando en su pueblo