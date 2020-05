Abe declara fin de emergencia en Japón y apoya a la economía

(Bloomberg) -- El Gobierno japonés puso fin al estado de emergencia en todo el país el lunes a medida que los casos disminuyen, y anunció una decisión sobre la financiación de un nuevo paquete de ayuda para apuntalar la economía maltrecha por el virus.

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, dijo en una conferencia de prensa el lunes que reanimar la economía era ahora la máxima prioridad, y su Gobierno decidirá sobre un segundo presupuesto adicional el miércoles para ayudar a individuos y empresas a recuperarse de la pandemia.

“Cada área del país ha cumplido las condiciones para poner fin a la emergencia, que son extremadamente estrictas de acuerdo a los estándares mundiales“, dijo Abe. “Al estilo de Japón, hemos controlado la infección en gran medida en un mes y medio”.

Abe dijo que las medidas económicas totales, que serán financiadas por el primer y segundo presupuesto adicional, totalizarán más de 200 billones de yenes (US$1,86 billones). El primer ministro ya ha dicho que la última ronda de ayuda ofrecerá más apoyo a las empresas a través de préstamos y subsidios de alquiler, mayor apoyo a los ingresos para los trabajadores despedidos y ayuda a los estudiantes universitarios.

El primer presupuesto adicional, que llegó hace menos de un mes, ayudó a financiar un plan de rescate económico récord de 117 billones de yenes, equivalente a más del 20% del PIB.

Abe recordó a las personas que estén alerta ante una segunda ola de infecciones y dijo que, en el peor de los casos, es posible que se deba reintroducir un estado de emergencia. Los controles fronterizos continuarán siendo más estrictos ya que el virus sigue arrasando otras partes del mundo, agregó.

Abe dijo que el béisbol profesional comenzará del próximo mes sin espectadores, y los conciertos podrían reanudarse, aunque con encuentros de menos de 100 personas. Las condiciones en cada región se examinarán cada tres semanas para determinar si las medidas se pueden relajar.

