Viuda de Bryant recibirá una herencia aproximada a los 200 millones de dólares

En la imagen, Vanessa Bryant, viuda del exjugador estelar de los Lakers de Los Ángeles, Kobe Bryant. EFE/Etienne Laurent/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 23 may (EFE).- Vanessa Bryant, viuda del exjugador estelar de los Lakers de Los Ángeles, Kobe Bryant, recibirá una herencia de 200 millones de dólares.

Kobe y su hija Gianna, murieron en un accidente de helicóptero en el sur de California.

Vanessa será la receptora de una herencia de 200 millones derivada de la participación inicial de cinco millones que hizo su difunto esposo en BodyArmor.

"Perdí a un querido amigo. Perdí a un hermano con Kobe y BodyArmor perdió a un padre fundador", dijo Mike Repole, fundador de BodyArmor.

Agregó que "Las huellas digitales de Kobe Bryant están en toda la marca BodyArmor. La marca no estaría en la posición en la que se encuentra si Kobe no fuera creyente del proyecto en el 2012 y 2013".

Repole vendió una participación accionaria significativa en la marca a Coca-Cola en 2018, y el acuerdo valoró a su compañía en 2.000 millones.

Cuando se cerró la transacción, la participación de Bryant valía aproximadamente 200 millones, cantidad que recibirá su viuda, Vanessa.