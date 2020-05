Ubisfot cree que Talavera, Fassi y Chivas le dan una mejor imagen a eSports

Fotografía cedida este domingo, con fecha del 18 de octubre de 2019, en la que se observa al especialista de eSports para Ubisoft en Latinoamérica, Álvaro Irurita. en Ciudad de México (México). EFE/Cortesía Ubisoft/SOLO USO EDIRTORIAL

México, 24 may (EFE).- El especialista de eSports para Ubisoft en Latinoamérica, Álvaro Irurita, aseguró este domingo que la entrada al Campeonato Mexicano de Rainbow Six Siege de los guardametas Alfredo Talavera y Sebastián Fassi y de las Chivas del Guadalajara contribuyen a quitar el mal estigma de los eSports.

"Es un sueño para nosotros porque no sólo tenemos un equipo de fútbol (Chivas), sino un portero que estuvo en las Chivas (Talavera) y uno joven (Fassi). Es emocionante porque acerca a los eSports al público masivo y hace que cambie la mala imagen hacia los eSports y nos vean como una industria seria", explicó a Efe.

El pasado lunes, el equipo MeT (Mexico Esports Team) anunció que Talavera, del Toluca, y Fassi, del León, se convirtieron en inversores de la organización además de ocupar los cargos de presidente y vicepresidente, respectivamente.

A la par, Ubisoft informó que MeT se transformó en el séptimo equipo de la segunda edición del Campeonato Mexicano de Rainbow Six Siege que arrancará a final de junio. Dos días antes, la misma desarrolladora compartió la entrada de la división de eSports del Guadalajara al certamen.

"Fue corta la negociación con Talavera y Fassi. Les presentamos a gran escala cómo está la Liga, los torneos internacionales a los que tendrían acceso, el dinero de por medio y cuando estuvieron seguros de entrar tuvieron que cumplir con una carpeta de lo que consistiría su proyecto; fue de la mejores que vi", agregó Irurita.

En el caso del Guadalajara, el especialista compartió que por tener un mejor plan le quitaron el puesto a otro equipo de fútbol y con su entrada se convertirán en el segundo equipo proveniente del balompié en participar en el competitivo de Rainbow Six Siege; el primero fue el Santos de Brasil.

"Con Chivas aumenta desde el entusiasmo de los jugadores por enfrentarlos, la ilusión de 'gamers' de representar a un club tan grande y además ayudará a que otros equipos de fútbol se animen a entrar a los eSports en el futuro", expuso Irurita.

El experto aseveró que buscarán crear una rivalidad entre ambas escuadras para convertirlas en un clásico de fútbol, pero todo dependerá de que los equipos tengan nivel para competir.

"Ya vi la plantilla de ambos equipos, son muy buenas. El rival de Chivas será MeT. A Talavera le hace ilusión que Chivas esté aquí y le quiere ganar a su exequipo", comentó.

Talavera salió de la cantera del Guadalajara, escuadra con la que militó de 2003 a 2008. Las Chivas son uno de los dos equipos más populares en México, con una base de aficionados superior a los 40 millones.

El pasado miércoles, Ubisfot anunció el nuevo formato del competitivo latinoamericano de Rainbow Six Siege que unirá a Brasil con los campeonatos mexicano y sudamericano en tres torneos regionales al año que desembocarán en certámenes internacionales.

"La unión aportará nivel y experiencia internacional a México y Sudamérica que hasta hoy no tienen. Ambos tendrán que imponerse a la potencia que es Brasil, que lleva desde el inicio de la escena competitiva profesional jugando", dijo.