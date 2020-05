Suman ya 174 los muertos en Honduras con COVID-19 y 3.743 los contagiados

Una familia pide ayuda económica para comprar alimentos en una calle de Tegucigalpa. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 23 may (EFE).- La cifra de muertos en Honduras a causa del coronavirus aumentó este sábado a 174 con siete nuevos casos confirmados, en tanto que los contagiados ya suman 3.743, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

De 715 nuevas pruebas de laboratorio efectuadas en las últimas 24 horas, 266 dieron positivo, para elevar a 3.743 los casos de contagio con COVID-19 a nivel nacional, indicó el organismo estatal en cadena de radio y televisión.

Señaló que, de los 266 nuevos casos, 223 corresponden al departamento de Cortés, en el norte del país, que sigue siendo el más afectado por la enfermedad.

El Sinager también registró 19 nuevos contagios en el departamento de Yoro, también en el norte; 10 en Francisco Morazán, donde se localiza Tegucigalpa, la capital; 9 en Santa Bárbara (occidente); dos en Olancho (oriente), uno en Ocotepeque (occidente), uno en La Paz (centro) y otro en el caribeño de Islas de la Bahía.

Las autoridades además confirmaron el fallecimiento de siete personas por COVID-19, lo que eleva a 174 los decesos en el país.

Cuatro de los nuevos muertos son de Cortés, el departamento de mayor movimiento comercial, industrial y económico del país; dos del Distrito Central, que conforman las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela; y uno del municipio de Las Lajas, en la región central de Comayagua.

El organismo estatal reportó también 16 pacientes recuperados, con los que aumentó a 455 la cifra de los que han salido bien librados del virus.

El Sinager reiteró hoy su mensaje a la población para que permanezca en casa y no salga si no tiene necesidad de hacerlo, por considerar que el aislamiento social es la mejor forma para evitar contraer el coronavirus.

BONO A CAFETALEROS

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, entregó hoy los primeros ocho "Bonos Cafetaleros de más de 11.000" que su gobierno distribuirá a productores del departamento de Lempira, en el occidente del país, como una medida de apoyo directo ante la crisis derivada del coronavirus.

Los primeros bonos fueron entregados en una aldea de la ciudad colonia de Gracias, donde el Gobierno pretende beneficiar a más de 1.300 pequeños y productores de café, indicó la Presidencia hondureña.

“Vamos a luchar para instituir este bono como programa permanente de los gobiernos, porque lleva beneficio a las familias caficultoras”, subrayó el gobernante.

El Programa Bono Cafetalero cuenta con una inversión de 300 millones de lempiras (12 millones de dólares) y llegará a más de 91.000 pequeños y medianos productores del grano aromático.

Un total de 91.462 familias productoras de café de 15 de los 18 departamentos de Honduras recibirán 555.399 quintales de fórmula cafetalera, según la información.

Los productores a gran escala no recibirán ese bono, pero tendrán acceso a préstamos con "una tasa (de interés) nunca antes vista en la historia del país", enfatizó Hernández

Cerca de 150 técnicos darán asistencia y capacitaciones a los productores en sus fincas para mejorar la cosecha.

El gobernante hondureño anunció además la entrega de un "bono de Solidaridad Productiva", que consiste en la distribución de semillas mejoradas de granos básicos y papa.

El programa, que tiene una inversión de 200 millones de lempiras (8 millones de dólares), beneficiará a 140.306 productores de 17 departamentos del país centroamericano.