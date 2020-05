Sin Roland Garros y las finales de las Champions y Liga Europa

EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON/Archivo

Madrid, 24 may (EFE).- El inicio del torneo Roland Garros de tenis y las finales de la Liga de Campeones y la Liga Europa son los principales acontecimientos deportivos que estaban programados para la semana próxima y que han tenido que aplazarse a causa de la pandemia.

TENIS. ROLAND GARROS, APLAZADO A OTOÑO

Este mismo lunes debía comenzar en París la 124 edición del torneo Roland Garros, que tuvo que aplazarse al otoño, ahora mismo entre el 20 de septiembre y el 4 de octubre, aunque podría retrasarse aún una semana más. En principio se intentó, sin éxito, que se disputara entre finales de mayo y principios de junio.

La decisión del aplazamiento del segundo Grand Slam de la temporada, en el que Rafael Nadal posee el récord de 12 victorias, se produjo el 17 de marzo, cinco días después de que la ATP anunciara la anulación de todos los torneos previstos, en principio, hasta el 22 de abril.

El presidente de la Federación Francesa de Tenis (FFT), Bernard Giudicelli, no descartó recientemente que Roland Garros se juegue a puerta cerrada, lo que, a juicio de sus organizadores, "permitiría mantener una parte del modelo económico, los derechos televisivos y los patrocinios".

FÚTBOL. FINALES DE LA LIGA DE CAMPEONES Y LIGA EUROPA

Esta semana que empieza iba a ser la de las finales tanto de la Liga de Campeones como de la Liga Europa, que el 23 de marzo fueron postergadas sin fecha por la UEFA.

La gran fiesta de la Champions estaba fijada para el sábado 30 de mayo en el estadio olímpico Atatürk de Estambul, y la de la Liga Europa tres días antes en el Stadion Energa la ciudad polaca de Gdansk.

El domingo que viene también estaba prevista otra final, la de la Copa de la Reina, torneo que, al contrario de lo sucedido con la Primera Iberdrola -cancelada y proclamado campeón el Barcelona-, la RFEF aseguró que la intención, siempre y cuando las autoridades sanitarias lo permitan, es disputar tanto las semifinales (Sevilla-Barcelona y Athletic Club-Logroño) como la final, que estaba prevista en el estadio La Rosaleda de Málaga, durante la temporada 2020-21.

BALONMANO. FASE FINAL DE LA 'CHAMPIONS' EN COLONIA

Hace un mes la Federación Europea de Balonmano (EHF) anunció que la fase final de la Liga de Campeones masculina se disputará entre el 28 y el 29 de diciembre en el Lanxess Arena de Colonia (Alemania), cuatro meses después de la fecha que había marcado tras la suspensión de las principales ligas.

La 'Final Four' de la Liga de Campeones estaba programada inicialmente para el fin de semana del 30 y 31 de mayo, pero después se pospuso al 28 y 29 de agosto por la imposibilidad de disputarse las eliminatorias de octavos y cuartos de final.

El organismo dirigido por Michael Wiederer señaló en un comunicado que "la situación de crisis en Europa por la pandemia de la COVID-19, así como las diferentes medidas gubernamentales sobre prohibición de eventos masivos y restricciones en los viajes, han obligado a realizar planes de contingencia con los organizadores locales, reservando provisionalmente los días 28 y 29 de diciembre".

CICLISMO. CRITERIUM DE LA DAUPHINÉ Y MUNDIALES DE BMX

El ciclismo se queda esta semana sin el arranque el domingo del Critérium de la Dauphiné, cuyo final estaba previsto para el 7 de junio. De momento, la prueba que se disputa en la región francesa de Rhone-Alpes, se ha aplazado y programado del 12 al 16 de agosto, según el último calendario hecho público por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

También estaban previstos para esta semana, del martes al domingo en Houston (EEUU), los Campeonatos del Mundo de BMX, que también fueron aplazados y aún no tienen nueva fecha.

GP DE ITALIA DE MOTOCICLISMO, ABIERTO DE IRLANDA DE GOLF, EUROPEOS GIMNASIA Y LIGA DE DIAMANTE

Los Mundiales de motociclismo siguen en suspenso y esta semana se quedan sin el Gran Premio de Italia en el circuito de Mugello y que fue postergado aún sin fecha.

El Mount Juliet Golf & Spa Hotel de Thomastown debía albergar de jueves a domingo el 65 Abierto de Irlanda de golf, con el español Jon Rahm como defensor del título logrado en 2019 en este torneo de las prestigiosas Rolex Series del Circuito Europeo. El vizcaíno también se impuso en este campeonato en su edición de 2017.

De miércoles a domingo estaban previstos los Campeonatos de Europa masculinos de gimnasia artística en Baku, que podrían ser recolocados en la segunda mitad del año, y la Liga de Diamante de atletismo tenía dos citas programadas para esta semana: el jueves en Roma y el domingo en Rabat. EFE

