Reino Unido estudiará el impacto de las sanciones de EEUU en su cooperación con Huawei

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas con mascarillas caminan frente a una tienda de Huawei en un centro comercial de Pekín, China, el 18 de mayo de 2020. REUTERS/Carlos García Rawlins

LONDRES, 24 may (Reuters) - Reino Unido está estudiando cuidadosamente cualquier impacto que las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Huawei pueda tener para las redes de telecomunicaciones británicas, dijo un portavoz del Gobierno.

"Tras el anuncio de las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Huawei, el Centro Nacional de Ciberseguridad está examinando cuidadosamente cualquier impacto que puedan tener en las redes del Reino Unido", dijo un portavoz del Gobierno británico.

"La seguridad y la resistencia de nuestras redes es de suma importancia", dijo el portavoz.

