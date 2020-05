Prueba genómica latinoamericana ayuda a mejorar tratamiento de cáncer de mama

Fotografía cedida por el Instituto Nacional de Cancerología (Incan), donde se observa al médico Enrique Bargalló (d), jefe del departamento de tumores mamarios del Instituto Nacional de Cancerología, en una cirugía en Ciudad de México (México). EFE/ Cortesía Incan/SOLO USO EDITORIAL

México, 24 may (EFE).- Una prueba genómica sobre el cáncer de mama ayudará a determinar si una paciente será beneficiada con quimioterapia, lo que evitará el sobretratamiento o subtratamiento y disminuirá costos en terapias, según un estudio realizado en mujeres latinoamericanas.

En entrevista con Efe, el médico Enrique Bargalló, jefe del departamento de tumores mamarios del Instituto Nacional de Cancerología (Incan) de México y líder del estudio TAILORX, explicó que la prueba analiza 21 genes, lo que ayuda a saber "qué pacientes tienen más y menos posibilidades de éxito" con la quimioterapia.

Hasta ahora, en general, el tratamiento de cáncer de mama ha tenido diversos avances y se han incorporado diferentes tratamientos, entre ellos los de precisión basados en la inmunoterapia.

Sin embargo, este tipo de terapias no son muy populares en los sistemas de salud públicos en Latinoamérica, donde más del 80 % de las pacientes con cáncer de mama reciben quimioterapia adyuvante para combatir la enfermedad.

El especialista expuso que a través de la prueba se detectó que aproximadamente el 85 % de las mujeres con enfermedad con ganglios negativos no recibían un beneficio sustancial de la quimioterapia, mientras que al 15 % restante podía salvarles la vida.

Del mismo modo, en el 35 % de las pacientes con ganglios negativos esta prueba ayudó a cambiar la decisión médica sobre el uso de la quimioterapia y en quienes presentaban la enfermedad avanzada ayudó a modificar la decisión en un 45 %.

BENEFICIOS PARA PACIENTES

En el estudio participaron un total de 647 pacientes de 13 centros especializado de México, Argentina, Colombia, Perú y Brasil, y se pudo demostrar que conocer mejor las características genómicas del tumor tiene un valor importante para el tratamiento de las personas que se ven afectadas por este tipo de cáncer.

"Nuestros hallazgos resaltan el valor único de la prueba genómica y el impacto que tiene sobre las decisiones médicas para seleccionar pacientes para quimioterapia y evitar el sobretratamiento y el subtratamiento", dijo el doctor Bargalló.

El principal beneficio, recordó, es para las pacientes que no tienen que sufrir los efectos secundarios que ocasionan las quimioterapias, pero también para otras que pueden estar seguras de que el uso de la misma les ayudará a superar la enfermedad.

De acuerdo con datos del Observatorio Global de Cáncer (GLOBOCAN), una base estadística de cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se producen 1,38 millones de nuevos casos y 458.000 muertes por cáncer de mama.

En México, la situación no es muy diferente, ya que unas 15 mexicanas mueren al día a causa de esta enfermedad, según la Dirección General de Información en Salud.

AHORROS PARA SISTEMAS DE SALUD

La media de inversión en salud en la región es del 10 % del Producto Interno Bruto (PIB), aunque hay naciones como México donde la inversión es del 5 %, con el 6 % en Perú y Colombia, muy por debajo de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud.

Según Bargalló, implementar este tipo de pruebas en los sistemas de salud latinoamericanos ayudará a evitar gastos innecesarios en terapias, pues a la par de los beneficios a las pacientes, "puede haber un importante impacto en el ahorro para los sistemas de salud en Latinoamérica".

El experto destacó que este tipo de precisiones cambia la práctica médica y puede conducir a una mejor calidad de la atención "y un mejor uso de los recursos de atención médica al dirigir la quimioterapia solo a los pacientes que obtienen un beneficio sustancial", manifestó.

Los resultados de este estudio se presentarán a finales de mes en el congreso virtual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO 2020, por sus siglas en inglés) y se espera que pueda ser la punta de lanza para adoptar este tipo de pruebas en los sistemas de salud de la región.