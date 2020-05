Paxton asegura que está completamente recuperado de su operación de espalda

En la imagen, el jugador de los Yanquis de Nueva York James Paxton. EFE/Tannen Maury/Archivo

Nueva York (EE.UU.), 23 may (EFE).- James Paxton, el lanzador zurdo de los Yanquis de Nueva York, asegura que ya está "recuperado con toda su fuerza" y se reporta listo para comenzar la temporada de las mayores, si ésta se lleva a cabo.

Paxton se sometió a una cirugía en la espalda en febrero, por lo que reportó que su recuperación ha sido exitosa.

El lanzador, quien tenía registro de 15-6 con promedio de efectividad de 3.82 para los Yanquis en el 2019, se sometió a una discectomía lumbar microscópica el 5 de febrero en la que se reparó una hernia de disco y se extrajo un quiste peridiscal.

"Creo que he lanzado probablemente entre 12 y 14 bullpens", dijo Paxton a la red YES el viernes.

Agregó que "Mi espalda se siente realmente bien. Mi espalda no es un problema. Me siento totalmente saludable, así que estaré listo para comenzar tan pronto como inicie la temporada".

"Creo que he recuperado toda mi fuerza", dijo Paxton, quien agregó que ha estado haciendo trabajos de rehabilitación en su casa en Wisconsin.

Comento que cuando intentó reiniciar su trabajo de lanzamientos "estaba nervioso, siempre es diferente cuando te subes al montículo. Así que estaba realmente interesado en ver cómo se sentiría al día siguiente y resultó realmente bien".

"Nunca tuve muchos problemas con la espalda después de que inicie trabajos, y al contrario, cada vez está mejor", consideró.