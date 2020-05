Nueva York tiene repunte en los fallecidos por COVID-19 pero apuntala su reapertura

Two members of the New York City Police Department patrol inside Washington Square Park in New York, USA, 24 May 2020. EFE/Jason Szenes

Nueva York, 24 may (EFE).- El estado de Nueva York tuvo un repunte en sus fallecidos con COVID-19 este domingo y registró 109 en las últimas 24 horas, 25 más que el día anterior, pero sus autoridades apuntalaron con más actividades y espacios de recreación permitidos la reapertura económica, a la que pronto solo faltará por acceder la Gran Manzana.

El gobernador Andrew Cuomo explicó en su actualización diaria que ha habido un ligero repunte tanto en los nuevos casos como en los fallecidos a la vez que bajan las hospitalizaciones e intubaciones, por lo que consideró que los indicadores de coronavirus siguen "en descenso" y mantuvo que el estado se encuentra "en fase de reapertura".

Según datos de la Universidad Johns Hopkins a fecha de hoy, en Estados Unidos el número de muertes por COVID-19 asciende a 97.211 y hay 1,6 millones de casos, de los cuales al estado de Nueva York le han correspondido 29.021 de los fallecimientos y casi 360.000 casos.

La semana que viene se estima que el área de la Gran Manzana sea la única del estado que quede por iniciar su primera fase de reapertura, todavía con la vista puesta en la primera mitad de junio, puesto que si todo va bien, el martes lo hará la región de Mid-Hudson y el miércoles la de Long Island, indicó Cuomo.

Añadió que la autoridad metropolitana de transportes (MTA) va a limpiar y desinfectar cada noche, como ya hace con el metro de la Gran Manzana, la línea de trenes de Long Island Rail Road y añadir más vagones para asegurar que sus pasajeros puedan guardar las distancias.

Por su parte, el área de la ciudad de Nueva York todavía no cumple tres de los siete requisitos que las autoridades exigen para dar la luz verde a la reapertura, pero sus indicadores "tienen buena pinta", dijo el alcalde Bill de Blasio hoy, y se va acercando: necesita más camas disponibles en hospitales, incluidas de cuidados intensivos, y más "rastreadores".

REAPERTURA GRADUAL

Cuomo anunció que desde este domingo las ligas de deporte profesionales de Nueva York pueden entrenar en sus campos siguiendo protocolos de salud y limpieza, ya que parte de "la vuelta a la normalidad" es que estas actividades tan populares se "reanuden sin gente en el estadio" y que la gente pueda verlas en televisión mientras permanece en casa.

El gobernador también anunció que este lunes abrirán las zonas de acampada y para vehículos de recreación, como autocaravanas, y a partir del martes también podrán abrir las clínicas veterinarias en todo el estado.

No obstante, instó a la población a seguir las normas de distancia social y llevar mascarilla recordando que durante la pandemia de 1918, en algunas partes de EE.UU. hubo un incremento de las muertes cuando se relajaron las restricciones pasados dos meses, a lo que señaló que hoy 24 estados todavía tienen un "crecimiento no controlado" del nuevo coronavirus.

Cuomo destacó que su administración quiere "liderar" el camino hacia nuevas oportunidades económicas en las infraestructuras, la educación y la sanidad, pero animó a la cautela y aseguró que esta "no será la última vez que haya una emergencia de salud pública", ya que probablemente "vendrá otro virus diferente", por lo que hay que "reconstruir mejor" la sociedad.