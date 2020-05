Netanyahu se sentará hoy en el banquillo por corrupción

EFE/EPA/Oded Balilty/Archivo

Jerusalén, 24 may (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se sentará hoy a las tres de la tarde hora local (12.00 GMT) en el banquillo para enfrentarse a tres cargos de corrupción en tres casos por los que se le investiga desde 2016.

Cohecho, fraude y abuso de confianza son los cargos de los que la Fiscalía General del Estado le acusa, en los casos conocidos como el 1000, 2000 y 4000, que versan en torno a la recepción de regalos a cambio de favores y supuestos tratos para recibir una cobertura positiva de los medios sobre él y su familia.

Hasta el último minuto los abogados del apodado Bibi han tratado de evitar la foto de éste en el banquillo, pero el Tribunal Superior de Distrito de Jerusalén decidió que la Justicia debe ser igual para todos y que eso supone que quien ha sido jefe del Gobierno ininterrumpidamente desde 2009 debe comparecer ante la corte y sentarse junto a los otros acusados: Noni Mozes y Shaul e Iris Elovitch.

Se espera que hoy las partes presenten varias mociones al tribunal, que tendrá que estudiarlas y responderlas, por lo que el juicio en sí mismo no entraría en materia hasta dentro de seis meses o incluso un año, explicaron hoy medios locales.

Debido a la pandemia, el juicio se celebrará con un número muy limitado de asistentes en la sala, todos ellos separados por una distancia de seguridad, y será retransmitido por vídeo a los periodistas, que estarán en un cuarto separado.

La complicada situación procesal de Netanyahu en los últimos años no parece haber menoscabado el apoyo público. La inmensa mayoría de sus votantes le siguen siendo fieles y ha reeditado el cargo este mes con un pacto de alternancia con Beny Gantz, pero sí parece haber polarizado más el país entre los que quieren que continúe en el cargo y los que consideran necesario que se vaya.

Se esperan manifestaciones fuera del tribunal (que se encuentra en la parte ocupada oriental de la ciudad), tanto a su favor como en su contra. La Policía mantendrá separadas las dos concentraciones y ha reforzado la seguridad en la zona. EFE

