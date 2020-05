Lester dice que el objetivo para iniciar la temporada es la salud

En la imagen, el jugador de los Cachorros de Chicago, Jon Lester. EFE/Tannen Maury/Archivo

Chicago (EE.UU.), 23 may (EFE).- El serpentinero abridor de los Cachorros de Chicago, Jon Lester, dijo que para los jugadores de las Grandes Ligas "lo más importante es la salud" de todos quienes integran las mayores.

Agregó que "otros aspectos, como el económico, se pueden ir resolviendo en la marcha".

El lanzador hizo las declaraciones en momentos en que las Grandes Ligas pretenden iniciar el campeonato y las pláticas con la Asociación de Jugadores parecen estancadas, luego de que éstos no quieren aceptar una división del 50/50 de los ingresos, sino salarios prorrateados.

Lo anterior de acuerdo con reportes oficiales tanto de las mayores como de integrantes de la asociación, a lo que Lester dijo que "lo más importante, y soy culpable de eso al igual que todos los demás, no puedes creer todo lo que se dice ahí afuera".

Las declaraciones de Lester las recogió "Inside the Clubhouse" de WSCR, el sábado.

Dijo que "Hace un par de semanas, se filtraron (a los medios) cosas que ni siquiera se habían presentado a los jugadores".

"Ahora la gente tiene mucho tiempo libre para decir historias falsas, pero yo trato de cavar y encontrar cosas reales, posibles filtraciones", dijo.

Las Grandes Ligas presentaron la semana pasada al Sindicato de Jugadores su propuesta para la temporada 2020.

La propuesta incluye un documento de 67 páginas que destaca las medidas de salud y seguridad que la liga pretende implantar en medio de un retorno durante la pandemia del coronavirus.

Cualquier plan para la temporada no se puede finalizar hasta que las dos partes acuerden los protocolos de seguridad necesarios para reanudar el juego.

Aunque la percepción pública puede ser que las dos partes están regateando los términos, Lester dijo que ambas partes han sido geniales y que su principal preocupación es la seguridad de los jugadores, entrenadores y otro personal esencial.

"Las Grandes Ligas, desde el lado de los propietarios hasta el lado de los jugadores, nos estamos inclinando por tratar de resolver el aspecto de la salud", dijo.

"Las otras cosas (financieras), podemos resolverlas a medida que avanzamos", indicó.

Agregó que "pero los jugadores, los propietarios y los médicos, todos quieren estar seguros. Por lo tanto, no queremos apresurarnos en esto y comenzar a arriesgar la salud. No solo la salud se basa en esta pandemia, sino también la salud física del jugador cuando se trata de un acortó los entrenamientos de primavera y trató de acelerar para una temporada tan rápida".