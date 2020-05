Johnson dice que Cummings actuó "de manera responsable y dentro de la ley"

EFE/Andy Rain

Londres, 24 may (EFE).- El primer ministro británico, Boris Johnson, afirmó este domingo en una rueda de prensa virtual que su principal asesor, Dominic Cummings, actuó "de manera responsable, dentro de la ley y con integridad" al viajar a Durham (norte de Inglaterra) a finales de marzo en pleno confinamiento en busca de ayuda familiar para cuidar de su hijo.

El líder tory defendió acaloradamente a su colaborador más estrecho ante las renovadas presiones por parte de partidos de la oposición y del propio entorno conservador para que lo destituya por haberse saltado las restricciones impuestas desde el Ejecutivo, al conducir más de 400 kilómetros al domicilio de sus padres cuando su esposa presentaba síntomas de COVID-19 y ante el riesgo de contagiarse él mismo.

"He mantenido extensas conversaciones cara a cara con Dominic Cummings y he concluido que al viajar para encontrar el tipo adecuado de ayuda con el cuidado de su hijo, en un momento en que tanto él como su esposa empezaban a quedar incapacitados por el coronavirus, y sin otra alternativa, creo que siguió los instintos de cualquier padre", explicó Johnson, ante la enorme polémica originada y la gran expectación generada por el futuro del experto en comunicación.